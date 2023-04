Palmeiras roda o elenco e joga em Uberlândia para confirmar vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Palmeiras reencontra o Tombense nesta quarta-feira, 26, para confirmar seu lugar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira deve rodar o elenco no duelo em Uberlândia no qual o time alviverde joga com certa tranquilidade, uma vez que ganhou a partida de ida, no Allianz Parque, por 4 a 2.

Dessa maneira, o Palmeiras pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, avança de fase. Caso perca por dois, a vaga será decidida nos pênaltis. O Tombense tem de vencer por uma margem de três gols e planeja ser uma zebra que a equipe alviverde, eliminada em 2021 pelo CRB, quer evitar.

“Temos que cometer a menor quantidade de erros possíveis e continuar trabalhando, fazer o que estamos fazendo. É lógico que temos coisas para corrigir, mas precisamos também manter o que estamos fazendo bem”, afirmou o lateral uruguaio Piquerez. Ele retomou a condição de titular contra o Vasco após três semanas em recuperação de entorse no joelho direito lesão.

O cansaço e a proximidade com o clássico contra o Corinthians, no sábado, leva Abel Ferreira a rodar seu elenco, preservando alguns de seus principais atletas e dando chance para outros que jogam menos, sobretudo os mais jovens.

Richard Ríos deve ser titular contra o Tombense Foto: Sergio Moraes/Reuters

Certo é que ele não terá Artur pois o atacante já disputou a Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino. Em seu lugar, deve jogar o jovem Jhon Jhon, titular na primeira partida diante da Tombense, há duas semanas.

Richard Ríos, elogiado por suas boas atuações, pode ser titular pelo segundo jogo seguido. O volante colombiano começou o jogo contra o Fluminense no último domingo e se destacou. É possível que Zé Rafael ganhe um descanso, o que abriria espaço para outro garoto, Fabinho.

Continua após a publicidade

Rony já está recuperado de cirurgia no antebraço direito que havia fraturado e deve ser a novidade no banco de reservas. O atacante se recuperou em um prazo muito mais curto que o previsto e pode readquirir o ritmo com alguns minutos em campo antes do dérbi com o Corinthians.

TOMBENSE X PALMEIRAS

TOMBENSE: Felipe Garcia; Kevin, Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva, João Pedro e Matheus Frizzo; Pedro Costa, Fernandão e Alex Sandro. Técnico: Marcelo Chamusca

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Fabinho, Richard Ríos e Jhon Jhon; Dudu, Endrick e López. Técnico: Abel Ferreira.

Juiz: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC).

Horário: 20h.

Local: Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Continua após a publicidade

TV: Amazon Prime.