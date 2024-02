Palmeiras x São Paulo: Supercopa terá homenagens e prêmio com nome especial; confira

Pelé será reverenciado em Belo Horizonte desde a chegada dos torcedores no estádio. Tronos foram colocados pelos organizadores dentro do Mineirão para os fãs tirarem fotos. O Mineirão foi todo decorado com homenagens ao único atleta que conquistou dentro de campo três vezes a Copa do Mundo. A família do Rei também estará sendo representada através da filha Flávia Christina Kurtz e do neto Arthur Nascimento, que vão participar da cerimônia da entrada das taças, pouco antes do início da partida.

Momentos antes, o ex-atacante Euller e o zagueiro Edcarlos entrarão lado a lado com o troféu de campeão Brasileiro conquistado pelo Palmeiras em 2023 e a taça de campeão da Copa do Brasil do ano passado erguida pelo São Paulo.