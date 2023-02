Palmeiras se classifica para mata-mata do Paulistão com vitória do Ituano sobre o Santo André

O Palmeiras está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mesmo sem entrar em campo pela 10ª rodada, a equipe alviverde garantiu a classificação após a vitória do Ituano sobre o Santo André por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Com o resultado, o Palmeiras abre sete pontos de vantagem para o time do ABC, tendo apenas mais seis em disputa.

Sob o impacto da morte do seu terceiro goleiro, Jian Kayo, encontrado morto em casa no sábado, o Ituano voltou a vencer no Campeonato Paulista. A vitória livrou o Ituano da lanterna geral, assim como o deixou com nove pontos e na briga por vaga às quartas de final no Grupo C. Além disso, tem um jogo atrasado com o São Bernardo, que será disputado na próxima quarta-feira, em Itu. Depois vai visitar o Red Bull Bragantino e receber o Santos.

O Santo André segue com 14 pontos no Grupo D, porém, distante, da classificação porque o São Bernardo tem 20 e o Palmeiras, com 21 pontos, se tornou o primeiro time garantido nas quartas de final. Agora com o objetivo de fazer uma boa campanha, ainda vai ter dois jogos. Primeiro recebe o Mirassol, depois visita o Corinthians.

Ituano ganha do Santo André e se fortalece na luta contra a degola. Foto: Diogo Reis/Ag. Paulistão

O time da casa começou em ritmo veloz e tentando ir ao ataque. Finalizou três vezes errado, mas levando perigo. Só abriu o placar, literalmente, com uma mãozinha do adversário.

Após cruzamento pelo lado direito, Matheus Mancini levantou o braço e tocou a mão com a bola. Pênalti e cartão amarelo para o defensor do Santo André. Na cobrança, Rafael Silva chutou no canto direito, onde o goleiro Lucas Frigeri saltou, porém, sem evitar o gol aos 17 minutos.

Em seguida um momento de apreensão com o toque de cabeça entre José Hugo, do Santo André, e Rafael Pereira, do Ituano. Os dois ficaram caídos no chão e o atacante dos visitantes precisou ser substituído por Léo Ceará. Com alguma dificuldade de enxergar, José Hugo chorava no banco de reservas e acabou encaminhado para realizar exames no hospital municipal de Itu. Ele deixou o estádio de ambulância.

O Ituano era melhor em campo. Mas só ampliou aos 48 minutos, quando Yago desceu pela direita e cruzou rasteiro. Eduardo Person bateu de primeira e depois pegou o rebote com Lucas Frigeri para empurrar a bola par as redes. Person já tem três gols, sendo artilheiro do time de Itu.

O Santo André tentou esboçar uma reação no início do segundo tempo. Chegou duas vezes com perigo em cabeçadas de seus dois zagueiros: Ednei e Matheus Mancini. O Ituano passou a atuar nos contra-ataques e até fez o terceiro gol aos 19 minutos com Paulo Victor, no entanto, anulado por ter empurrado um marcador.

O tempo foi passando e o Santo André, cansado, diminuiu a pressão. O Ituano também pouco forçou o ataque, preferindo se garantir com a vitória em casa.

FICHA TÉCNICA:

ITUANO 2 X 0 SANTO ANDRÉ

ITUANO - Jefferson Paulino; Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; André Luiz, Marcelo Freitas (Claudinho) e Eduardo Person (Gabriel Barros); Yago (José Aldo), Paulo Victor (Felipe Saraiva) e Rafael Silva (Quirino). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SANTO ANDRÉ - Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Ednei, Matheus Mancini, Rafael Forster e Igor Fernandes; Nenê Bonilha, Dudu Vieira e Gerson Magrão (Will Viana); Pablo (Julio Vitor) e José Hugo (Léo Ceará e Claudinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

GOLS - Rafael Silva (pênalti), aos 17, e Eduardo Person, aos 48 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marcelo Freitas e José Aldo (Ituano); Matheus Mancini, Will Viana e Gerson Magrão (Santo André).

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

RENDA - R$ 26.460,00.

PÚBLICO - 1.120 pagantes.

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).