O Palmeiras mostrou mais uma vez sua conhecida força. Foi a Guayaquil, no Equador, venceu o Barcelona por 2 a 0 nesta quarta-feira à noite, e chegou a seis pontos no Grupo C da Libertadores. Está em segundo lugar por ter saldo inferior ao do Bolívar (1 contra 5), que foi ao Paraguai e goleou o Cerro Porteño por 4 a 0.

O Barcelona começou melhor. Procurando tocar a bola e jogar no campo de defesa do Palmeiras, e contando com a marcação à distância dos brasileiros, criou duas chances em seis minutos, ambas com Agustín Rodríguez. Na primeira de cabeça, Weverton espalmou; na segunda, recebeu livre na área, mas chutou torto.

O time equatoriano também procurava marcar a saída de bola. Isso contribuía para os erros de passe do Palmeiras perto de sua área. O time corria perigo e não conseguia articular jogadas. Ainda assim, teve uma boa chance numa bola que sobrou para Mayke, mas o lateral, ao tentar cruzar para o meio da área, chutou contra um zagueiro.

Raphael Veiga rende homenagens a Gustavo Magliocca, coordenador médico do Palmeiras, que morreu nesta quarta, vítima de um câncer no cérebro. Foto: Jonathan Miranda/ EFE

Aos 25 minutos, Murilo teve uma contusão no ombro direito num lance em que empurrou o adversário e sentiu, e deixou o jogo, substituído por Luan.

Nessa altura, o Palmeiras já começara a comandar as ações e teve, em curto espaço de tempo, três grandes chances de marcar: com Rony, quando recebeu lindo passe de Raphael Veiga, encobriu o goleiro, mas Pineida conseguiu evitar o gol quase em cima da linha; com Gustavo Gómez errando por pouco a cabeçada após escanteio; e de novo com Rony, que penetrou livre após ótimo lançamento de Veiga, mas Mendoza fez grande defesa e evitou o gol.

O Palmeiras havia percebido que os lançamentos eram a melhor forma de superar a defesa do Barcelona. E foi num deles, novamente de Veiga, que Rony penetrou em velocidade e foi derrubado pelo goleiro Mendoza. Pênalti. Raphael Veiga cobrou com a habitual competência e abriu o placar. O time brasileiro poderia até ter ampliado nos minutos finais da etapa.

Continua após a publicidade

Ampliou com 1 minuto da etapa final. Gómez desta vez não errou. Após escanteio, Gaibor desviou a bola e o paraguaio, no segundo gol, cabeceou para fazer 2 a 0. Foi o 31º gol do zagueiro pelo Palmeiras, o 20º de cabeça.

Na prática, a partida estava decidida. O voluntarioso Barcelona não desanimou. Tentou ir à frente para ao menos diminuir a desvantagem, acertou a trave de Weverton em belo chute de fora da área do brasileiro Souza. Mas o Palmeiras, melhor tecnicamente, bem armado e com a vantagem, dava ao jogo o ritmo que lhe interessava.

Weverton teve de trabalhar e fazer excelentes defesas em chutes de Preciado, Sosa e Cortez. Por seu lado, o Palmeiras também chegou mais algumas vezes. Mas o importante era manter a vantagem. Abel Ferreira fez várias substituições, para poupar alguns titulares, e o time volta para a casa com o dever cumprido.

O próximo jogo do Palmeiras na Libertadores é dia 25, em Assunção, contra o Cerro Porteño. Pelo Brasileirão, o time entra em campo domingo, às 18h30, em Goiânia, contra o Goiás.

BARCELONA DE GUAYAQUIL 0 x 2 PALMEIRAS