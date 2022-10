Palmeiras tenta vencer Botafogo para atingir sua maior vantagem na liderança do Brasileirão

Líder do Brasileirão desde junho, o Palmeiras pode terminar a 29ª rodada com sua maior diferença de pontuação em relação ao segundo colocado. Caso vença o Botafogo no Engenhão, em duelo marcado para as 20 horas desta segunda-feira, o time comandado por Abel Ferreira terá dez pontos a mais que o vice-líder Internacional, dono de 53 pontos contra 60 dos palmeirenses.

A liderança foi tomada pela equipe alviverde na décima rodada, após uma goleada por 4 a 0 aplicada justamente nos botafoguenses, adversários desta segunda. Na ocasião, somou 18 pontos e ultrapassou o rival Corinthians para não sair mais da primeira posição. Até aqui, a maior vantagem sobre o vice-líder foi de nove pontos. O cenário ocorreu duas vezes: ao fim da rodada passada, com o Fluminense como segundo colocado, e no término da 22ª, quando a segunda posição era do Flamengo.

O Palmeiras não perde há 13 jogos no Brasileiro e vem de três vitórias seguidas, a última delas por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão. O time que Abel levará a campo será diferente do que venceu os atleticanos, até porque há retornos importantes. Weverton e Gómez estão de volta após servirem Brasil e Paraguai, respectivamente, na última Data Fifa. Já Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino cumpriram suspensão na rodada passada e também retornam, assim como Abel Ferreira.

O Palmeiras pode terminar a 29ª rodada com sua maior diferença de pontuação em relação ao segundo colocado. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Entre eles, Menino é o único que não deve começar jogando. Depois de adaptar uma formação alternativa em razão dos desfalques, Abel também deve promover o retorno de Bruno Tabata, que teve uma sequência no time titular, mas foi colocado no banco de reservas na partida contra o Atlético-MG.

“Contra o Botafogo será mais um grande jogo para que possamos conquistar um bom resultado. Jogo difícil, a equipe deles vem em uma crescente boa, mas temos de impor nosso jogo. Não estamos sentados na vantagem que temos na liderança, é mais uma oportunidade de mostramos nosso futebol e conquistar um bom resultado no Rio”, disse Tabata.

No Engenhão, o Palmeiras encontrará um Botafogo em plena reação. Com três vitórias e um empate nos últimos quatro jogos, o time carioca ocupa a décima posição, com 37 pontos, e pode começar a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores de 2023 caso saia de campo vitorioso. A diferença para o sexto colocado Athletico-PR é de dez pontos.

A tentativa de superar o líder será empreendida com o retorno do goleiro Gatito Fernández, novamente à disposição após desfalcar a equipe em razão da Data Fifa e ser substituído pelo estreante Lucas Perri. O técnico Luís Castro, contudo, não contará com o zagueiro Victor Cuesta e o lateral-esquerdo Marçal, suspensos.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X PALMEIRAS

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Saravia, Adryelson, Kanu e Hugo; Tchê Tchê, Lucas Piazon e Carlos Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Soares e Victor Sá (Jeffinho). Técnico: Luís Castro.

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Bruno Tabata, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

HORÁRIO - 20h

LOCAL - Engenhão, Rio.