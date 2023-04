Palmeiras abafa euforia por título e inicia Copa do Brasil com missão de domar zebra

De ressaca após a conquista do Campeonato Paulista no último domingo, o Palmeiras inicia nesta quarta-feira sua caminhada na Copa do Brasil, diante do Tombense, no Allianz Parque. Eliminado em 2022 de forma polêmica e com queda vexatória em 2021, o clube alviverde não quer dar margem para nova zebra, apesar de entrar em campo com time mexido pelo excesso de desfalques.

O duelo com o Tombense será o segundo de uma sequência de quatro jogos consecutivos do Palmeiras como mandante. Depois da estreia na Copa do Brasil, os palmeirenses pegam o Cuiabá (no Allianz Parque, pelo Brasileirão) e o Cerro Porteño (pela Libertadores, no Morumbi).

O Palmeiras não poderá contar com Abel Ferreira no banco de reservas. O treinador cumprirá suspensão pela expulsão na Supercopa do Brasil, conquistada em fevereiro sobre o Flamengo. O auxiliar João Martins comandará o time à beira de campo.

Gómez e Endrick devem ser titulares no jogo desta quarta. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

No elenco, a lista de desfalques também é longa. Rony e Raphael Veiga são as mais recentes baixas do elenco e se somam a Atuesta, Bruno Tabata e Piquerez. Artur não pode jogar por ter defendido o Red Bull Bragantino em fases preliminares do torneio.

Com elenco curto, Abel dará mais chances às “Crias da Academia”. Fabinho deve formar o meio-campo com Gabriel Menino e Zé Rafael. Vanderlan, que acumula boas atuações, será mantido na lateral-esquerdo. Endrick, autor de gol na final, retomou o status de titulares e terá de se provar nos próximos jogos com a ausência de Rony.

“Todo mundo tem de estar pronto, o Abel sempre fala isso. Vejo o elenco todo preparado, todo mundo feliz, todos cientes de que vão jogar. Agora é seguir com os pés no chão porque já comemoramos o Paulista e começam os outros campeonatos e objetivos. O próximo passo é a Copa do Brasil”, afirmou Endrick.

O Tombense chega nesta fase da Copa do Brasil após passar por Caucaia, com um empate sem gols no Ceará, e pelo Retrô, com vitória por placar mínimo, com gol assinalado em pênalti marcado de forma equivocada, em que dois jogadores do próprio time mineiro se chocaram.

No Campeonato Mineiro, a equipe de Tombos teve boa campanha e ficou com o título do Troféu Inconfidência, semelhante ao Troféu do Interior em São Paulo. Na decisão, foram duas vitórias sobre o Villa Nova. O time comandado por Marcelo Chamusca não sabe o que é perder há um mês. Nesse período, somou dois empates e três vitórias.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x TOMBENSE