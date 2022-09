Palmeiras trabalha para superar baixas e manter vantagem na ponta do Brasileiro

O Palmeiras enfrenta o Atlético-MG pela próxima rodada do Campeonato Brasileiro com o desafio de superar desfalques de titulares importantes a fim de manter a confortável a vantagem de oito pontos que tem para o segundo colocado Internacional.

Para o confronto diante dos mineiros, o time vai ter cinco desfalques: o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez e os volantes Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino. O técnico Abel Ferreira engrossa a lista de baixas. Expulso no clássico com o Santos, ele cumpre suspensão automática na partida de Belo Horizonte.

Leia também Com gol de Endrick e briga, Palmeiras bate Corinthians em Itaquera e é campeão brasileiro sub-20

O goleiro Marcelo Lomba, da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com a paralisação do Brasileiro por conta da data Fifa, o treinador português vem aproveitando essa folga no calendário para fazer ajustes na sua equipe. Ajustar a compactação da equipe no momento em que estiver sem a bola e acertar o posicionamento dos meias para agilizar a transição da defesa para o ataque são algumas das preocupações do comandante.

Com 57 pontos, e ainda dez jogos por cumprir até o término do campeonato, O Palmeiras tem um duplo desafio como visitante nas próximas rodadas: além do Atlético-MG no meio de semana, o time paulista enfrenta o Botafogo, no Rio, na próxima segunda-feira.

Tentar manter o aproveitamento de 100% nos jogos em casa é uma das prioridades do treinador a fim de não dar chance de aproximação a seus concorrentes. O mais próximo perseguidor na classificação do torneio é o Internacional (47).

Em meio à preparação para a retomada do Nacional, o meia Raphael Veiga esteve no Núcleo de Saúde e Performance para tratamento. O meia Jaílson, em recuperação de lesão no joelho direito, segue entregue ao departamento médico do clube.