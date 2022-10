Palmeiras treina com força máxima e celebra título do time feminino: ‘Orgulho’

Publicidade

Sem jogadores suspensos, o Palmeiras terá força máxima para encarar o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os únicos desfalques seguem sendo os lesionados Jailson e Raphael Veiga. A partida pode definir o título nacional, basta o time alviverde vencer o duelo.

Caso o Internacional tropece contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG), às 16h, a equipe alviverde também já se sagra campeã na 35ª rodada. Para o duelo, o técnico Abel Ferreira não deverá apresentar novidades. Há uma expectativa de que Endrick possa iniciar entre os titulares, muito por ter sido o principal destaque na vitória sobre o Athletico, por 3 a 1, na rodada passada. Mas a tendência é que Mayke continue no setor.

Com isso, o provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Mayke (Endrick).

Murilo e Wesley treinam no sábado, 29, antes de partida contra Fortaleza pelo Brasileirão. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

PARABÉNS ÀS CAMPEÃS

O sábado foi também de comemoração. Os jogadores do time masculino parabenizaram as campeãs da Copa Libertadores da América, conquistada na última sexta-feira com vitória sobre o Boca Juniors por 4 a 1. O goleiro Weverton demonstrou orgulho pelo título inédito.

“Primeiramente gostaria de dar os parabéns e dizer que vocês são um orgulho. Estamos muito felizes com o que vocês fizeram, com esse título tão importante. Nós sabemos o quanto é emocionante e qual o sentimento que vocês estão sentindo. Desfrutem, vocês merecem esse momento. Toda a torcida palmeirense está feliz com o que vocês fizeram e nós também estamos muito orgulhosos. Sabemos o quanto vocês trabalham e o quanto é difícil ganhar uma Libertadores, aproveitem esse momento porque vocês também estão na história desse gigante que é o Palmeiras. Vocês merecem nossos parabéns e nossos aplausos”, afirmou Weverton.

Raphael Veiga seguiu na mesma linha do seu companheiro de equipe. “Fiquei muito feliz com o título de vocês, sei o quanto é importante para a carreira de vocês. Isso eleva ainda mais o nome do Palmeiras. Parabéns, desfrutem muito porque vocês merecem”, completou.

O técnico Abel Ferreira não deixou a conquista passar em branco e também comemorou o título continental. “Olá, palestrinas! Dou os parabéns a todo o grupo de trabalho, porque de fato o que fizeram é algo memorável. Parabéns a todos vocês, à equipe técnica, ao staff. E de forma especial e carinhosa às nossas jogadoras, que escreveram vosso nome na grande história do nosso clube. Avanti, Palestra!”, disse o treinador.