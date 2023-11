Palmeiras ultrapassa Botafogo em chances de título do Brasileirão; veja probabilidades

Depois de vencer e contar com o deslize do Botafogo, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Nos cálculos de probabilidades de título, o Alviverde também está na frente. O time de Abel Ferreira tinha 19,8% de chances de ser campeão. Agora, passada a 34ª rodada, o percentual cresceu para 44,7%, conforme as contas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já o Botafogo vinha com 30%. Porém, após ser ultrapassado na tabela, tem 28,8% de chances agora.

O terceiro colocado é o Grêmio, que perdeu para o Corinthians neste domingo. A derrota diminuiu a esperança e o percentual do time gaúcho, que tem 6,4% de chances de título. Apesar de estar uma posição abaixo, o Red Bull Bragantino tem mais chances, por ter um jogo atrasado ainda em disputa. A probabilidade de ser campeão é de 16,1%. Para o Flamengo, as chances são de 3,7%.

A classificação vai ficar sem alterações por um bom tempo. No próximo final de semana, a Data Fifa interrompe o campeonato. Veja a tabela completa do torneio aqui.

Palmeiras aumenta as chances de ser campeão depois de vencer o Inter e ver Botafogo tropeçar contra Red Bull Bragantino. Foto: Reprodução/X/@Brasileirao

Fuga do rebaixamento

Na parte de baixo da tabela, a situação mais delicada é a do Coritiba. O time ainda luta para permanecer na Série A, depois de ter vencido o Cruzeiro neste final de semana. As chances, contudo, só diminuíram 0,02 ponto percentual. O América-MG já foi rebaixado. Goiás e Cruzeiro, os outros dois clubes no Z-4, têm 80,9% e 35,6%, respectivamente. O time mineiro ultrapassou o Vasco, que vinha com mais chances de queda, mas diminuiu a probabilidade para 30%, com a vitória nesta rodada.

Fora da zona de rebaixamento, o Bahia ainda tem mais chances de Série B que o Cruzeiro: 46,4%. Isso porque, o time de Minas Gerais tem jogos a menos. O Santos ainda tem 3,4% de chances de rebaixamento. O Internacional viu o número aumentar para 2,4% neste rodada, enquanto o Corinthians baixou para menos de 1%.

Veja as estatísticas divulgadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG):

Probabilidades de título do Brasileirão 2023

Palmeiras - 44,7%

Botafogo - 28,8%.

Red Bull Bragantino - 16,1%

Grêmio - 6,4%

Flamengo - 3,7%

Atlético-MG - 0,38%

Chances de vaga na Libertadores 2024

Palmeiras - 99,99%

Botafogo - 99,94%

Red Bull Bragantino - 99,62%

Grêmio - 99,26%

Flamengo - 97,2%

Atlético-MG - 86,1%

Athletico-PR - 15,5%

Fortaleza - 2%

Risco de rebaixamento no Brasileirão 2023

