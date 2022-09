Palmeiras vai à Conmebol por arbitragem na Libertadores; Leila Pereira é criticada pela Mancha

Um dia depois de ser eliminado na Copa Libertadores após o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, no Allianz Parque, o Palmeiras mudou seu foco e promete força total na luta pela conquista do seu 11º título do Brasileirão.

Internamente, porém, o resultado deixou dirigentes e torcedores muito irritados com a arbitragem do uruguaio Esteban Ostojich e o clube irá se manifestar diretamente para a Conmebol. Ainda ontem, a maior organizada palmeirense, a Mancha Alviverde, afirmou em nota apoio ao elenco e comissão técnica, mas criticou muito a postura e as ações de Leila Pereira, inclusive chamando a presidente de “blogueira”.

Se nas entrevistas após o jogo o técnico Abel Ferreira já havia criticado muito o juiz Esteban Ostojich, ontem a irritação se espalhou pelo Palmeiras. No clube, não há contestação da classificação do Athletico-PR, mas sim indignação com critérios distintos adotados pelo uruguaio durante a condução da partida.

Questionada se o Palmeiras iria se pronunciar em relação à arbitragem, Leila Pereira informou ao Estadão que o clube vai sim conversar com representantes da Conmebol sobre o juiz uruguaio. “Vamos nos manifestar em relação à atuação da arbitragem no jogo de ontem diretamente para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)”, afirmou, em nota.

Ainda na tarde de ontem, a Mancha Alviverde divulgou um comunicado em suas redes sociais onde demonstra apoio total aos jogadores e a comissão técnica da equipe. “São 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time, que vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês!”, diz o texto da torcida.

Porém, na mesma nota, a Mancha critica muito Leila Pereira, questionando se a dirigente seria “pop star, blogueira ou presidente?”. Entre as críticas, o texto cita a redução do elenco para a temporada 2022 e a falta de reposição de jogadores à altura dos titulares.

Ao Estadão, Leila preferiu não entrar em atrito direto com a Mancha. Perguntada se achava justa as duras críticas, a presidente respondeu: “Como faço desde o primeiro dia do meu mandato, seguirei trabalhando incansavelmente para oferecer todo o suporte necessário aos nossos jogadores e à nossa comissão técnica. Eu e todos os profissionais do clube nos dedicamos diariamente a fazer o melhor pelo Palmeiras.”

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo no sábado, às 21h, quando recebe o lanterna Juventude, no Allianz Parque. O Alviverde tem 51 pontos, sete a mais que o vice-líder Flamengo, que está com 44.

Comunicado da Mancha

ESTAMOS JUNTOS!

São 13 finais para o 11º título brasileiro e serão 13 jogos em que vamos abraçar o time, que vamos incentivar e fazer festas. Jogadores e comissão técnica contem conosco, pois contamos com vocês!

POP STAR, BLOGUEIRA OU PRESIDENTE?

A partir de agora as nossas críticas são direcionadas para a Presidente que pensa que é Pop Star.

Não estamos preocupados se você saiu na Forbes como a quinta mulher mais rica do Brasil, não queremos saber das suas redes sociais com postagens fúteis.

Queremos entender se você será uma presidente ou apenas uma fanfarrona metida a celebridade?

Até agora estava na aba da gestão do Maurício, que montou o time e que trouxe o treinador. Quando você tocou a mão, nada de produtivo saiu.

O elenco foi reduzido, as contratações seguem o perfil de jovens promessas com o intuito de revender (promessas que 90% não aconteceram, até o momento)

Na Gestão anterior o Palmeiras subiu a régua no futebol brasileiro, os nossos adversários diretos percebendo isto se reforçaram, não apenas com promessas, e ficamos para trás no quesito elenco.

O Palmeiras sempre entra para vencer em qualquer campeonato, ou seja, é natural o desgaste e por isto é necessário rodar o elenco, algo que esse ano não foi feito com qualidade, pois não temos banco do mesmo nível do time titular.

A sua economia mesquinha nos fez perder a chance de mais uma final de Libertadores.

Você está presidente para fazer o time ser campeão ou simplesmente para recuperar o dinheiro investido por sua empresa no time quando você era somente patrocinadora?

“A sua Crefisa pode dar crédito, mas a Torcida não.”

Para você acabou a brincadeira. Ou vira Presidente (e contrate) ou peça renúncia e vire PopStar, blogueirinha.

Estaremos sempre juntos daqueles que representam, de verdade, a S.E. Palmeiras e quem quiser apenas se aparecer que suma daqui.

Confiamos no título do Brasileirão e apoiaremos o treinador e seus comandados. Não acreditamos em blogueira e exigimos atitude de Presidente.

Diretoria Mancha Alviverde