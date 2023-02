Palmeiras vai destinar três toneladas de alimentos ao povo Yanomami

O Palmeiras afirmou que vai destinar mais de 3 toneladas de alimentos não perecíveis aos povos Yanomami, que enfrentam grave crise sanitária em Roraima devido ao garimpo ilegal na região. Os alimentos foram coletados por meio do programa de responsabilidade institucional Por Um Futuro Mais Verde e com o apoio dos torcedores.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022 pelo menos 99 crianças indígenas dessa etnia morreram por desnutrição, diarreia ou doenças respiratórias, entre outras causas. Também no ano passado, houve mais de 11 mil casos de malária registrados no território indígena Yanomami.

Desde o dia 20 de janeiro, o governo federal declarou emergência em saúde pública no território indígena Yanomami após identificar alta de casos de malária, desnutrição infantil e problemas de abastecimento. O processo está ligado ao aumento desenfreado do garimpo ilegal na região e à falta de assistência. As imagens de indígenas magros e abatidos, entre eles várias crianças, chamaram a atenção nas redes sociais e na comunidade internacional.

Segundo o advogado indígena Ricardo Weibe Tapeba, que assumiu neste mês a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde, mais de mil Yanomami estão precisando de atendimento emergencial nas aldeias. Um hospital de campanha foi instalado na comunidade Surucucu para intensificar o atendimento emergencial.

Juntos #PorUmFuturoMaisVerde! 💚



Em parceria com a @CUFA_Brasil e a #FamíliaPalmeiras, vamos doar ao povo yanomami mais de três toneladas de alimentos arrecadados durante a @Copinha ➤ https://t.co/yAJ001jvuH#AvantiPalestra pic.twitter.com/vO3t1NhnjH — SE Palmeiras (@Palmeiras) February 2, 2023

Os alimentos não perecíveis foram doados por torcedores palmeirenses durante a campanha que culminou com a conquista do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles serão doados à Central Única das Favelas (Cufa), que vai transportá-los até Boa Vista, capital de Roraima.

A entidade disponibilizou três pontos de arrecadação de alimentos em São Paulo nas comunidades de Heliópolis, Paraisópolis e Parque Santo Antônio e uma chave PIX (doacoes@cufa.org.br). Além da Cufa, o Palmeiras vai enviar alimentos não perecíveis para a Geração de Samuel e a Casa do Consolador, entidades situadas na capital paulista com as quais o clube contribuiu recentemente por meio da doação de agasalhos e cobertores.

Essas ações fazem parte do programa Por Um Futuro Mais Verde, elaborado, segundo o Palmeiras, “com o objetivo de consolidar o clube como uma organização responsável e capaz de gerar impacto positivo para a indústria do futebol e toda a sociedade”. O projeto, diz a agremiação, se sustenta em pilares econômico, social e ambiental.