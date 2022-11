Palmeiras vai para sua 73ª partida em 2022 em busca do título brasileiro

Publicidade

Nesta quarta-feira, o Palmeiras tem uma enorme possibilidade de conquistar seu 11º título do Campeonato Brasileiro e, de certa forma, encerrar uma maratona exaustiva de partidas no ano. Até o momento, a equipe de Abel Ferreira entrou em campo em 72 oportunidades (contando os jogos do Mundial de Clubes da Fifa), ou seja, o time fez uma apresentação a cada quatro dias no ano.

Se transformasse os números de jogos em minutos, sem contar os acréscimos dos dois tempos, em média 5 minutos, o Palmeiras esteve em campo em surpreendentes 5.780 minutos em 2022. Oficialmente, os compromissos da equipe se encerram no dia 13/11, contra o Internacional, rival direto na briga pelo Brasileirão, mas a partir do duelo da próxima quarta-feira com o Fortaleza, a equipe de Abel Ferreira poderá respirar aliviada caso a conquista chegue de forma antecipada.

Se isso acontecer, muito provavelmente o técnico Abel Ferreira dará folga para alguns jogadores e mais chance de atuar para outros, repetindo o que fez no fim da temporada passada, depois que a equipe sagrou-se tricampeã da Libertadores.

No ano, o time participou de seis torneios: Paulista, Mundial de Clubes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Libertadores), tendo vencido o Estadual e a Recopa. No fim do Brasileirão, a equipe de Abel Ferreira terá somado 76 jogos na temporada, um número elevado, mas ainda abaixo dos 91 compromissos de 2021 (por causa da pandemia e de jogos de uma temporada que invadiram a outra) e dos 97 de 1994 - ano em que a equipe mais entrou em campo em sua história.

Mayke e Gustavo Scarpa treinam antes de partida contra Fortaleza pelo Brasileirão.

Meses mais cheios

Na reta final da temporada, o mês que possivelmente irá consagrar o Palmeiras hendecacampeão brasileiro, será também o mês mais “tranquilo” com apenas quatro partidas marcadas no calendário. Por outro lado, os mais turbulentos foram março e abril, respectivamente, com nove compromissos cada, com média de um jogo a cada três dias. De modo geral, todos os treinadores reclamaram do calendário do futebol nacional, de maneira a pressionar a CBF e a Conmebol a reduzir a carga para o futuro.

As entidades, no entanto, não abrem mão das competições que organizam e devolvem o problema para os clubes, que querem atuar e ganhar todos os torneios. Não está descartada a possibilidade de o Palmeiras mesclar a escalação em torneios ou fases menos agudas de 2023.

Em março, das nove partidas disputadas, duas delas foram finais: a volta da Recopa Sul-Americana e a decisão do jogo de ida do Campeonato Paulista. No mês seguinte, a equipe venceu o Estadual em sua casa contra o São Paulo, após golear o rival no duelo de volta e ainda estreou na Copa Libertadores e na Copa do Brasil.

Matemática para o título

A ansiedade da torcida é para a confirmação do 11º título brasileiro da história do clube, que não vence o torneio desde 2018. O título poderia ter festejado na última semana, mas agora tudo indica que o “Dia D” da conquista será nesta quarta-feira. Com 99,849% de chance de conquistar o Brasileirão, segundo cálculos da UFMG, o Palmeiras pode comemorar o título antes mesmo de entrar em campo.

Isso porque o Internacional, segundo colocado e único candidato vivo na briga, entra em campo às 16h30 do mesmo dia, contra o América-MG, em Belo Horizonte. Se a equipe gaúcha não vencer sua partida, Abel Ferreira e seus comandados, que jogam às 21h30, no Allianz Parque, já entram em campos campeões. Se o Inter vencer, basta o Palmeiras derrotar o Fortaleza para celebrar o título ao lado de sua torcida.

Além do troféu, o Palmeiras mira quebrar um recorde do clube no Brasileirão. Com 74 pontos no torneio, a equipe busca superar os 80 registrados em 2016 e 2018, anos em que o time conquistou o torneio no formato de pontos corridos. Para isso, mais sete pontos serão necessários nas quatro partidas que restam para a equipe encerrar o ano.