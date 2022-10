Palmeiras vê distância na liderança encurtar, mas Weverton e Abel pedem calma ao torcedor

O Palmeiras teve várias chances de vencer o São Paulo, no domingo, pelo Brasileirão, mas pecou nas finalizações e saiu de campo só com o empate sem gol. Apesar da vantagem numérica desde a expulsão de Ferraresi no fim do primeiro tempo, o time alviverde se mostrou ansioso. O vice-líder Internacional venceu o Botafogo, no Rio, e diminuiu a distância para a equipe de Abel Ferreira para oito pontos.

Para o goleiro Weverton, um dos líderes do elenco, não há motivos para preocupações. “O time tentou, lutou, mas temos que aceitar e entender quando a bola não quer entrar. Isso faz parte do futebol. É ter tranquilidade, saber que cada um deu o seu melhor e pensar no Avaí”, disse.

Leia também Internacional bate Botafogo fora e reduz diferença para Palmeiras para 8 pontos

story

Jogadores do Palmeiras lamentaram chances de gol desperdiçadas no clássico com o São Paulo Foto: REUTERS/Carla Carniel

O técnico Abel Ferreira fez coro ao seu goleiro e repetiu o discurso de que é preciso ter calma. O resultado trouxe ensinamentos, segundo o treinador, para lidar com a ansiedade em campo. Durante boa parte do jogo, o Palmeiras teve um jogador a mais e não soube caprichar na finalização para superar Felipe Alves.

“Internamente, contamos muito um com os outros. Isso que nos faz uma equipe ser tão consistente. Está junta em todos os momentos. Quanto estamos bem, juntos, calmos e equilibrados. Quando as coisas correm mal, também”, avaliou.

Com o resultado, o Palmeiras encerrou de forma invicta a série de clássicos no Brasileirão. Foram seis vitórias e um empate, com oito gols marcados e apenas um sofrido.

O time volta a campo no próximo sábado, às 21h, no Allianz Parque, para enfrentar o Avaí, que luta contra o rebaixamento. Depois, tem pela frente Athletico-PR (fora), Fortaleza (casa), Cuiabá (fora), América-MG (casa) e Internacional (fora).