Palmeiras vence Athletico-PR com gol de Endrick e iguala pontuação do Botafogo

O Palmeiras igualou a pontuação do Botafogo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time venceu o Athletico-PR na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 32ª rodada. Endrick abriu o placar e garantiu o placar mínimo de 1 a 0 para o time paulista.

Mais uma vez, o time foi guiado pelo jovem. Além de fazer o gol, a joia palmeirense mostrou que, mesmo aos 17 anos, tem mentalidade para guiar o Palmeiras dentro de campo. “Na base, já vinha fazendo muitos gols dentro da área. Fico muito tranquilo ali. Quando vi o Bento saindo, ele é um grande goleiro, vi um espaço para fazer a cavadinha. Fui feliz”, relatou o atacante sobre o gol que abriu o placar.

Com o resultado, o time paulista chega a 59 pontos, igualando a pontuação do Botafogo. O alvinegro, porém, fecha a rodada na segunda-feira, contra o Vasco, além de ter o confronto contra o Fortaleza atrasado. O Athletico-PR é sétimo, com 49 pontos. O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Flamengo, no Maracanã. No mesmo dia, o time paranense recebe o Fortaleza, na Ligga Arena.

Endrick abriu o placar aos cinco minutos de jogo, com belo gol encobrindo o goleiro Bento. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira tinha dúvidas para a defesa. Com a suspensão de dois zagueiros, Gustavo Gómez e Murillo, o treinador foi a campo com Luan e Naves. Para não desfazer a linha de três, Marcos Rocha entrou improvisado como terceiro defensor. Do outro lado, Wesley Carvalho também não tinha o time principal à disposição. O Athletico-PR entrou com Kaique Rocha na defesa, Esquivel adiantado e Canobbio no lado direito, o contrário de onde costuma atuar.

Com menos de dois minutos Breno Lopes recebeu a bola em profundidade, mas não conseguiu finalizar. O Athletico-PR não se intimidou e também tentou pressionar com linhas altas, mas sem sucesso. A primeira finalização foi de Endrick, substituindo o suspenso Rony. O chute foi mascado e sem dificuldade para Bento.

Continua após a publicidade

Na segunda, porém, o menino de 17 anos não decepcionou. O Palmeiras recuperou a bola no meio de campo. Raphael Veiga armou o contra-ataque com um passe que achou Endrick com campo aberto à frente. O atacante carregou e encobriu Bento com uma cavadinha, abrindo o placar. São 11 gols de Endrick em 47 jogos pelo Palmeiras. Faltam quatro para um novo gatilho de R$ 13 milhões pagos pelo Real Madrid, para onde o atacante vai em julho de 2024.

O Athletico-PR tentou responder, mas a defesa montada por Abel Ferreira mostrou-se tão consistente quanto a titular. Na frente, Endrick continou no comando do ataque do Palmeiras. E visado pelos defensores paranaenses. O jovem sofreu uma sequência de faltas, primeiro por Kaique Rocha, depois por Esquivel, que levou amarelo. Próximo do final do primeiro tempo, Thiago Heleno foi outro zagueiro a chegar forte no jovem e levou amarelo.

Aos 17 minutos, Pablo sentiu dor muscular na coxa depois de um pique em disputa de bola com Marcos Rocha. Sem poder continuar, ele foi substituído por Luciano Arriagada.

Aos 20, o Athletico conseguiu a primeira chance real de gol. Após uma bola espirrada, Vitor Bueno finalizou. O chute desviou em Naves e foi para escanteio, que não rendeu em nada ao ataque rubro-negro. Mas o Athletico ficou mais confortável para atacar e conseguiu avançar melhor para criar chances. Fernandinho e Zapelli tiveram oportunidades, mas finalizaram mal. O primeiro tempo terminou com o Athletico-PR finalizando cinco vezes, mas todas para fora, enquanto o Palmeiras chutou apenas três, duas no gol.

Naves entrou na linha defensiva alternativa e mostrou consistência. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Para o segundo tempo, Wesley Caravlho sacou Erick para o ingresso de Alex Santana. A mudança buscou maior projeção do time no ataque. Mais uma mudança foi necessária aos 11 minutos, quando Kaíque Rocha sentiu o músculo da coxa, assim como Pablo. Rômulo ingressou na vaga do zagueiro.

O segundo tempo permaneceu morno. Breno Lopes conseguiu finalizar aos 18 minutos, mas em posição de impedimento. Ambos os times passaram a ter dificuldade para avançar além da intermediária do campo e valeram-se de chutes de média distância. Nos minutos finais, o Athletico-PR tentou bolas alçadas na área, com os zagueiros na área. A movimentação abriu espaços para contra-ataques palmeirenses, mas ninguém foi efetivo, e a partida terminou com vantagem mínima para o Palmeiras.

Continua após a publicidade

PALMEIRAS 1 x 0 ATHLETICO-PR