Palmeiras x Água Santa: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Palmeiras e Água Santa se enfrentam hoje, dia 9, às 16h (horário de Brasília), na partida de volta da final do Campeonato Paulista. O confronto ocorre no Allianz Parque, na capital paulista. O primeiro jogo da decisão foi vencido pelo time de Diadema por 2 a 1.

A equipe comandada por Abel Ferreira vem com força total para o confronto decisivo do Paulistão. Para poupar os titulares para a decisão, o Palmeiras escalou o time reserva no meio da semana e acabou perdendo para o Bolívar na estreia da Libertadores.

Palmeiras x Água Santa: transmissão. Foto: Arte/Estadão

Agora, a equipe alviverde deve ganhar por dois gols ou mais de diferença se quiser se sagrar campeã. Caso ganhe por um gol, a decisão irá aos pênaltis. O empate dá o título ao Netuno.

Grande surpresa da temporada, o Água Santa busca repetir o feito realizado na Arena Barueri e segurar o poderoso elenco palmeirense. O retrospecto da equipe, no entanto, indica que uma decisão por pênaltis pode ser favorável ao time do ABC paulista. A equipe comandado por Thiago Carpini eliminou o São Paulo e o Red Bull Bragantino nos penais durante a fase de mata-mata do torneio.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo, São Paulo.

ESTÁDIO: Allianz Parque.

DATA: 9 de abril de 2023.

HORÁRIO: 16:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Record (TV Aberta)

Premiere (TV Fechada)

HBO Max (Streaming)

YouTube (Streaming)

Paulistão Play (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. : Abel Ferreira. ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo, Marcondes, Didi e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

ARBITRAGEM

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Assistente 2: Mauro André de Freitas (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Marcio Henrique de Gois (SP)

ÚLTIMOS RESULTADOS

