Palmeiras x Água Santa: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Atual campeão e líder da competição, o Palmeiras encara o Água Santa pela oitava rodada do Campeonato Paulista no domingo, 12, às 11h. O confronto ocorre Distrital do Inamar, em Diadema.

Único time invicto do torneio, o alviverde busca ampliar sua boa sequência, que conta com o título da Supercopa do Brasil ante o Flamengo. Abel Ferreira, no entanto, vem cobrando reforços da diretoria palmeirense de forma pública.

Já o Água Santa é o segundo colocado do Grupo B, empatado em pontos com o São Paulo. O clube, comandado por Thiago Carpini, busca sua quarta vitória consecutiva no torneio.

Palmeiras e Água Santa se enfrentam na oitava rodada do Paulistão 2023. Foto: Arte/Estadão

PALMEIRAS x ÁGUA SANTA

DATA: 12/02/2023 (domingo).

HORÁRIO: 11h.

LOCAL: Distrital do Inamar, em Diadema.

TORNEIO: Campeonato Paulista (8ª rodada - Fase de Grupos).

ONDE ASSISTIR

YouTube

Premiere

Paulistão Play

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo Lopes, Rodrigo Sam, Didi e Gabriel Inocêncio; Kadu, Thiaguinho e Júnior Todinho; Bruno Xavier, Lelê e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

QUEM APITA?

Árbitro: João Vitor Gobi.

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli.

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira.

Quarto árbitro: Marcio Mattos dos Santos.

VAR: Adriano de Assis Miranda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

