Palmeiras x Água Santa: venda de ingressos começa nesta quarta-feira para sócios-torcedores

Começam a ser vendidos nesta quarta-feira, dia 5, a partir das 10h, os ingressos para o segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Água Santa. O duelo, que definirá o campeão estadual, está marcado para domingo, às 16h, no Allianz Parque. Espera-se lotação máxima.

Inicialmente, as entradas estarão à venda exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. Todos os sócios adimplentes têm direito a comprar ingresso na pré-venda Avanti, sendo os acessos priorizados de acordo com o plano e o rating de cada um. Os associados têm prioridade de compra até sexta-feira, dia 7, às 10h, quando abre a venda geral.

O ingresso mais barato (Gol Norte) custa R$ 140 e o mais caro (Central Oeste), R$ 310. Os preços são maiores em comparação aos valores cobrados pelo Palmeiras para a final do Estadual do ano passado. Estima-se que a renda ultrapasse os R$ 4 milhões. Caso ainda haja disponibilidade de ingressos, a venda física no Allianz Parque acontecerá somente no dia 9, data da partida, das 12h até o intervalo do jogo, nas bilheterias do Portão A (Rua Palestra Itália) e do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo).

Palmeiras e Água Santa decidem no domingo quem será o campeão paulista Foto: Werther Santana/Estadão

A comercialização de ingressos para associados e donos de cadeiras cativas do estádio acontecerá a partir de quinta-feira, 6, às 10h. E vai até sábado, dia 8, às 10h, somente pela internet. O sistema de reconhecimento facial para acesso ao Allianz Parque estará em funcionamento nos setores Central Oeste, Superior Sul e Superior Oeste (Portão A) e Central Leste (Portão C) para sócios Avanti e torcedores comuns. Nos outros setores da arena, o acesso ocorrerá com o e-ticket ou o ingresso impresso.

Como na edição passada da decisão do Paulistão, diante do São Paulo, o Palmeiras terá de reverter desvantagem do primeiro jogo para erguer o troféu.

Agora é em #FamíliaPalmeiras! 💪🐷



Leia os detalhes sobre a venda de ingressos para a decisão do @Paulistao ➤ https://t.co/HEYPXiq2H8#AvantiPalestra pic.twitter.com/2R6CRKoukO — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2023

Continua após a publicidade

PRÉ-VENDA PARA SÓCIOS AVANTI

1ª Pré-venda

Início: 05/04/2023 - 10h

- Sócios 5 estrelas (10 a 9 pontos)

- Sócios do Plano Diamante

- Sócios que também são associados do clube

2ª Pré-venda

Continua após a publicidade

Início: 05/04/2023 - 13h

- Sócios 4 estrelas (8 a 7 pontos)

- Sócios do Plano Platina

3ª Pré-venda

Início: 05/04/2023 - 16h

- Sócios 3 estrelas (6 a 5 pontos)

- Sócios do Plano Ouro

Continua após a publicidade

4ª Pré-venda

Início: 06/04/2023 - 10h

- Sócios 2 estrelas (4 a 3 pontos)

- Sócios do Plano Prata Superior

5ª Pré-venda

Início: 06/04/2023 - 13h

- Sócios 1 estrela (2 a 1 ponto (s))

Continua após a publicidade

- Sócios do Plano Prata

6ª Pré-venda

Início: 06/04/2023 - 16h

- Todos os sócios.