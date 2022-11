Palmeiras x América-MG: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

Palmeiras e América-MG entram em campo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A partida que marcará a entrega da taça de campeão brasileiro ao time paulista terá transmissão da Globo (tv aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

Com 78 pontos conquistados, já confirmado como campeão brasileiro de 2022, o Palmeiras entra em campo em clima de festa, já que a taça do torneio será entregue após o apito final. Porém, apesar do clima extremamente positivo, o time alviverde quer vencer para chegar aos 81 pontos e superar as pontuações recordes logradas em 2016 e 2018, de 80 pontos ao vencer o torneio.

Do outro lado do duelo, o América-MG ainda sonha com uma vaga na Libertadores de 2023. Na sétima posição com 52 pontos, a equipe mineira, hoje, garante vaga apenas para a Pré-Libertadores e quer vencer para entrar no G-6 do Brasileirão.

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira pela 37ª rodada do Brasileirão.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece no Allianz Parque, na capital paulista, às 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (tv aberta) e do Premiere (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

AMÉRICA-MG: Cavichioli; Cáceres, Conti, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Benítez; Everaldo, Henrique e Felipe Azevedo. Técnico: Vagner Mancini.

QUEM APITA

Árbitro: Savio Pereira Sampaio - DF (Fifa)

Assistente 1: Leila Naiara Moreira da Cruz- DF (Fifa)

Assistente 2: Daniel Henrique da Silva Andrade- DF

Quarto árbitro: Pietro Dimitrof Stefanelli- SP

VAR: Wagner Reway-PB

AVAR: Cleriston Cley Barretos Rios-SE

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de empate com o Cuiabá por 1 a 1 pelo Brasileirão. Já o América-MG venceu o Red Bull Bragantino por 4 a 1, fora de casa, também pelo torneio nacional.