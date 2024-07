Palmeiras x Atlético-GO no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira, 11, às 19h30, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor que for ao Allianz Parque também vai acompanhar a apresentação do meia Felipe Anderson, que passa a integrar oficialmente o elenco alviverde. Em campo, o time busca a vitória com chances de assumir a liderança, caso Botafogo e Flamengo não vençam.

PUBLICIDADE Já apresentados, Maurício e Agustín Giay ainda não estão aptos a jogar, mas junto de Felipe Anderson, estarão à disposição na próxima rodada. Quem volta a estar disponível ainda nesta quinta-feira é o meio-campista Rômulo. Ele retomou as atividades com o grupo alviverde após a recuperação de uma lesão na coxa direita. A sua última partida foi no triunfo sobre o Criciúma por 2 a 1, no dia 2 de junho. Ao todo, o jogador soma sete jogos desde que chegou ao clube como destaque do Novorizontino no Paulistão. O zagueiro Gustavo Gómez, que retornou da Copa América na vitória contra o Bahia, prevê um confronto “brigado”, mas acredita que o resultado positivo passa por jogar de forma inteligente. “(O Atlético-GO) é um time que precisa somar pontos. Certeza que eles vão vir aqui buscar somar algum ponto, mas nós temos de enfrentá-los da mesma forma que enfrentamos o último jogo, com muita intensidade e inteligência para seguir brigando pela primeira posição”, avaliou o defensor.

Gustavo Gómez defende que vitória passará por "intensidade" e "inteligência". Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Abel Ferreira continua com os mesmos desfalques da última partida. Richard Ríos está com a delegação colombiana nos Estados Unidos. Lázaro, Zé Rafael e Murilo, além de Bruno Rodrigues, recuperam-se de lesões. A tendência é uma repetição na escalação usada contra o Bahia.

Após a novela sobre a saída de Dudu para o Cruzeiro, o atacante permaneceu, mas foi considerado como moeda de troca com o Flamengo para o Palmeiras ter Gabigol. A troca dos jogadores saiu de pauta. Entretanto, o ídolo palmeirense ainda não tem sido aproveitado mesmo após o fim da recuperação da cirurgia no joelho. Dudu jogou apenas 63 minutos em três partidas em 2024, sempre saindo do banco de reservas.

Felipe Anderson, recém-chegado, já treina e será apresentado nesta quinta-feira. Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Do outro lado, o Atlético-GO sofre com a suspensão de Luiz Fernando, após o terceiro cartão amarelo do atacante. Ele é responsável por cinco dos 18 gols marcados pelo time no Brasileirão neste ano. Na temporada, ele foi às redes 18 vezes e é o artilheiro da equipe. Ainda no ataque, o centroavante Derek também está fora, por ter sido expulso contra o Athletico-PR, na última rodada.

O time tem apenas duas vitórias no campeonato, ambas fora de casa, e amarga a vice-lanterna, quatro pontos a frente do Fluminense. O último triunfo foi justamente contra a equipe carioca, em 15 de junho, no Maracanã. Em busca de recuperação, o clube demitiu Jair Ventura e anunciou Vagner Mancini para o comando técnico. O treinador fará sua estreia diante do Palmeiras.

Publicidade

“Conheço a maior parte dos jogadores, o Adson (presidente) e o clube. Tenho certeza que nós vamos reagir”, projetou Mancini após a última partida, vista por ele das tribunas. A primeira passagem dele pela equipe foi em 2020, quando deixou o trabalho ao receber uma proposta do Corinthians.

O desafio de Mancini passa pelo confronto desta quinta-feira, em que será preciso quebrar um “tabu”. Na última rodada, o Palmeiras aumentou a sequência de invencibilidade no Allianz Parque pelo Brasileirão. São 18 jogos sem perder no estádio pelo Campeonato Brasileiro. Com o confronto desta rodada, o Palmeiras completa 300 partidas na arena inaugurada em 2014. Caso vença, serão 200 vitórias desde então.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 11/07/2024

11/07/2024 Horário: 19h30 (horário de Brasília)

19h30 (horário de Brasília) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

ONDE ASSISTIR A PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO

SporTV (TV fechado) e Premiere (Pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PUBLICIDADE PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Estêvão, Rony e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO ATLÉTICO-GO - Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Roni e Baralhas; Shaylon e Emiliano Rodríguez. Técnico: Vagner Mancini. ÚLTIMAS PARTIDAS DE PALMEIRAS E ATLÉTICO-GO 07/07/24 - Palmeiras 2 x 0 Bahia - Brasileirão

2 x 0 Bahia - Brasileirão 07/07/24 - Atlético-GO 1 x 2 Athletico-PR - Brasileirão