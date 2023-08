Palmeiras x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Atlético Mineiro decidem nesta quarta-feira, no Allianz Parque, quem estará nas quartas de final da Libertadores. Diferentemente do que ocorreu em 2021 e em 2022, quando houve empate nos quatro duelos, neste ano o time alviverde saiu na frente ao ganhar no Mineirão o primeiro dos dois jogos.

A vitória por 1 a 0 em Belo Horizonte permite que o Palmeiras jogue pelo empate em sua casa para garantir vaga nas quartas de final, o que acontece sequencialmente desde 2018. O Atlético precisa ganhar por dois gols de margem para se classificar. Triunfo da equipe mineira por um gol de diferença força a disputa de pênaltis. Estará no caminho de quem avançar Independiente del Valle, do Equador, ou Deportivo Pereira, da Colômbia, que também se enfrentam nesta quarta.

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 09/08/2023 (quarta-feira).

: 09/08/2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (de Brasília).

Palmeiras e Atlético Mineiro decidem vaga às quartas de final da Libertadores Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo.

Paramount+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Rony e Dudu. : Abel Ferreira. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Otávio e Hyoran (Igor Gomes ou Patrick); Pavón, Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

ÚLTIMOS RESULTADOS