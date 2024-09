Palmeiras x Atlético-MG no Brasileirão: onde assistir, horário e escalação

A 27ª rodada do Brasileirão é mais uma em que o Palmeiras segue sua perseguição ao Botafogo. O vice-líder da competição joga neste sábado, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, rival que tem Gustavo Scarpa e Deyverson, dupla multicampeã pelo time paulista. A bola rola no Brinco de Ouro, em Campinas, porque o Allianz Parque está reservado para o show do guitarrista britânico Eric Clapton.

PUBLICIDADE “Espero que contra o Palmeiras agora eu possa fazer um gol também, porque eu estou doido para fazer um gol no Palmeiras”, revelou Deyverson, o predestinado atacante, decisivo na última conquista da Libertadores do Palmeiras e decisivo também com a camisa do Atlético-MG, o qual colocou na semifinal da mesma competição com os dois gols na vitória sobre o Fluminense. “Com todo o respeito, mas eu quero fazer um gol, porque só falta o Palmeiras, de todos os clubes em que eu fiz gol, só falta o Palmeiras”, disse ele à TV Globo. Na perseguição ao Botafogo e atrás do tricampeonato brasileiro consecutivo, o Palmeiras tem 53 pontos. Está apenas a três do rival carioca, que também joga neste sábado, às 21h, diante do Grêmio, no Mané Garrincha, em Brasília.

Nono colocado, com 36 pontos, o Atlético está mais preocupado com as Copas do que com o Brasileirão. O time mineiro está nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil, na qual tem compromisso no meio de semana. Por isso, deve enfrentar o Palmeiras com uma equipe mista.

Palmeiras encara o Atlético Mineiro em Campinas Foto: Arte/Estadão

Com tempo de descanso durante a semana, o Palmeiras evoluiu e deslanchou no Brasileirão. São cinco vitórias consecutivas que lhe alçaram à vice-liderança e à condição de favorito, junto do Botafogo, pela taça mais uma vez.

“Em quase todos os jogos, quem entra depois dá conta do recado também, seja para vencer um jogo ou segurar um resultado. Temos nos preparado bem, colhido os frutos disso dentro dos jogos, feito jogos consistentes, jogos realmente com a cara do Palmeiras e as vitórias estão vindo. Estamos felizes com o nosso momento”, afirmou o goleiro Weverton.

Abel Ferreira deve promover duas trocas no time titular em relação à última partida, a vitória sobre o Vasco em Brasília: Caio Paulista, de volta após cumprir suspensão, entra no lugar de Vanderlan na lateral esquerda, e Fabinho é o favorito para substituir Richard Ríos, suspenso.

Zé Rafael é o reserva de Ríos, mas ele também está suspenso. Gabriel Menino, outra alternativa no setor, retornou aos treinos nesta semana após sofrer uma lesão muscular e, por isso, é provável que comece no banco de reservas, onde deve estar o goleiro Marcelo Lomba, recuperado de pubalgia.

Os desfalques são os mesmos das rodadas anteriores: Marcos Rocha, com dores na coxa direita, Mayke, em transição entre a parte física e técnica e a estrela do time, o jovem Estêvão, que se recupera de lesão muscular na coxa esquerda.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 28/09 (sábado);

Horário: 18h30.

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

ONDE ASSISTIR A PALMEIRAS X ATLÉTICO-MG AO VIVO PELO BRASILEIRÃO

Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES