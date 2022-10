Palmeiras x Avaí: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Palmeiras e Avaí duelam neste sábado, 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida entre o líder do torneio e o vice-lanterna terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Sem vencer no Brasileirão há duas partidas, o líder Palmeiras quer reencontrar o caminho das vitórias diante de seu torcedor para não passar sustos na reta final do torneio e levantar seu 11º caneco. Com 68 pontos na ponta da tabela, a equipe deseja seguir com boa vantagem sobre o Internacional e terá como grande reforço o retorno de Rony no ataque.

Leia também Chapecoense supera Tombense, respira e rebaixa Náutico e Brusque para a Série C

Do outro lado, a briga do Avaí é bem mais desesperadora. Na décima nona colocação, com apenas 28 pontos, o time catarinense sabe que o rebaixamento para a Série B é praticamente uma realidade, já que está a seis pontos do Ceará, primeira fora da zona da degola. Além disso, os comandados de Lisca somam cinco derrotas seguidas na competição.

Equipes duelam neste sábado, 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 33ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Onde assistir?

A partida entre o líder do torneio e o vice-lanterna terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Horário e local

Continua após a publicidade

O duelo acontece às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, na captial paulista.

Escalação provável

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

AVAÍ: Vladimir; Kevin, Raniele, Rafael Vaz e Thales; Lucas Ventura, Bruno Silva e Jean Pyerre; Renato, Pablo Dyego e Pottker. Técnico: Lisca.

Quem apita?

Arbitro: Bruno Arleu de Araujo (Fifa-RJ).



Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).



Assistente 2: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)



Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)



VAR: Adriano Milczvsiki (PR)



AVAR: Luciano Roggenbaum (PR)



Últimos resultados

Continua após a publicidade

Na última rodada do Brasileirão, o Palmeiras recebeu o São Paulo no Allianz Parque e empatou sem gols. O Avaí, por sua vez, enfrentou o Fluminense em casa e foi derrotado por 3 a 0.