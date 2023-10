Palmeiras x Bahia: onde assistir, horário e escalação das equipes

A goleada por 5 a 0 sobre o São Paulo fez emergir no Palmeiras um sentimento de que a equipe ainda pode, nesta reta final de Campeonato Brasileiro, mostrar o bom futebol de outros tempos sob o comando de Abel Ferreira. Para alcançar esse nível de performance, ganhar o jogo deste sábado, às 19h, sobre o Bahia, no Allianz Parque, é vital.

Nas últimas duas vitórias, o técnico português optou por fazer uma mudança tática na equipe, com a entrada de um terceiro zagueiro, Luan, para dar mais liberdade aos dois laterais, Mayke e Piquerez. Essa alteração também mudou o funcionamento e as peças do ataque. Antes o time jogava com três atacantes, sendo Rony o comandante do setor ofensivo. Agora, Breno Lopes e Endrick formam uma dupla que tem dado mais resultado.

Abel, porém, terá de fazer uma alteração obrigatória no meio de campo alviverde. Zé Rafael está suspenso e deve dar lugar a Fabinho, formado na base do Palmeiras. O garoto terá o colombiano Richard Ríos como parceiro. A posição de volante foi um problema para o Palmeiras ao longo de toda a temporada, dada a saída de Danilo para o Nottingham Forest. Zé foi improvisado e se adaptou muito bem à posição, mas o clube ficou “devendo” a Abel uma contratação para o setor.

“A gente passou por uma eliminação difícil e conquistar essas duas vitórias agora dá uma confiança a mais, uma alegria para o grupo todo novamente. A gente sabe que será mais um jogo difícil contra o Bahia, como todos vêm sendo. Mas estamos muito confiantes, vamos nos preparar bastante e, com o apoio da nossa torcida, trabalhar para sairmos com mais uma vitória e continuar nesta sequência positiva”, analisou Fabinho.

O técnico do Palmeiras também deve ficar atento a quem encontrará no banco de reservas adversário. Rogério Ceni é uma pedra no sapato de Abel. Os comandantes de Palmeiras e Bahia já se enfrentaram 12 vezes. É verdade que em duas delas, o português não esteve no banco por suspensão, mas o time era liderado por ele. Nesses encontros, foram cinco vitórias do ex-goleiro, quatro do lusitano, além de três empates. Os dois já chegaram a trocar alfinetadas após terem declarações mal reproduzidas de uma parte à outra.

Enquanto o Palmeiras luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, o Bahia tem a dura missão de escapar da degola. A derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, em confronto direto na última quarta-feira, pôs fim a uma sequência de três triunfos consecutivos da equipe tricolor. Outra preocupação de Ceni é porque um dos grandes destaques do time no ano, Cauly, está suspenso. Thaciano deve suprir essa ausência. Ele foi o autor do gol do triunfo no duelo com o Palmeiras no primeiro turno. “Tirar de lição daquele jogo foi a intensidade que a gente teve. O gol saiu nos acréscimos. É continuar acreditando que a gente possa fazer uma boa partida na casa deles”, disse em coletiva de imprensa.

PALMEIRAS x BAHIA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : São Paulo.

: São Paulo. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 28/10/2023.

: 28/10/2023. HORÁRIO: 19 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x BAHIA AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E BAHIA:

PALMEIRAS - Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Fabinho, Richard Ríos e Piquerez; Raphael Veiga, Breno Lopes e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

- Weverton; Gustavo Gómez, Luan e Murilo; Mayke, Fabinho, Richard Ríos e Piquerez; Raphael Veiga, Breno Lopes e Endrick. : Abel Ferreira. BAHIA - Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cândido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Rafael Ratão (Acevedo), Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E BAHIA:

