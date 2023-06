Palmeiras x Barcelona (EQU): onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto no Campeonato Brasileiro e bem encaminhado na Copa Libertadores, o Palmeiras recebe o Barcelona (EQU) em casa nesta quarta-feira, 7, pela competição continental, com chances de garantir classificação antecipada às oitavas. Basta, ao menos, empatarem com os equatorianos para carimbarem a ida ao mata-mata e jogar a última rodada apenas focando no primeiro lugar do Grupo C.

Sem muitos desfalques, a equipe de Abel Ferreira terá o retorno de Raphael Veiga, convocado para a seleção brasileira e principal jogador do time. Já os comandados de Fabián Bustos não podem dizer o mesmo, pois não contarão com Javier Burrai e Christian Ortiz, lesionados. Eles precisam surpreender o alviverde no Allianz Parque para seguirem vivos.

PALMEIRAS X BARCELONA (EQU)

LOCAL : São Paulo (SP), Brasil.

: São Paulo (SP), Brasil. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 7 de junho de 2023 (quarta-feira).

: 7 de junho de 2023 (quarta-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

Palmeiras x Barcelona (EQU). Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (TV aberta)

ESPN (TV fechada)

STAR+ (Streaming)

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Artur. : Abel Ferreira. BARCELONA (EQU): Víctor Mendoza; Pedro Velasco, Joshué Quiñonez, Luca Sosa e Mario Pineida; Leonai Souza, Fernando Gaibor Janner Corozo, Kitu Díaz e Segundo Portocarrero; Francisco Fydriszewski. Técnico: Fabián Bustos.

QUEM APITA?

Andrés Rojas (COL).

ÚLTIMOS RESULTADOS