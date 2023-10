Palmeiras x Boca Juniors: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira, às 21h30, em busca de sua terceira final de Libertadores em quatro temporadas. Diante do Boca Juniors, a equipe alviverde precisa superar o retrospecto negativo diante dos argentinos e a desconfiança pela falta de qualidade do ataque nas últimas semanas. Na ida, o duelo terminou empatado sem gols. Uma nova igualdade leva a disputa para os pênaltis no Allianz Parque. Quem vencer estará na decisão, no Maracanã, no dia 4 de novembro, contra o Fluminense.

O torcedor do Palmeiras está preocupado com a queda de desempenho do setor ofensivo. No mês de setembro, o clube alviverde marcou um único gol, com Breno Lopes. E deu confusão com a torcida. Neste mês, Endrick já foi às redes, mas não foi o suficiente para os reservas suportarem o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão. No mata-mata desta edição da Libertadores, os comandados de Abel Ferreira empataram os dois jogos em casa por 0 a 0, diante de Atlético-MG e Deportivo Pereira. Em ambos, os resultados como visitante garantiram a classificação.

O Boca Juniors também não é muito afeito a gols. Nas últimas nove partidas em disputas de mata-mata na Libertadores, o conjunto xeneize empatou todos, sendo oito em 0 a 0. A equipe de Buenos Aires aposta no goleiro Sergio Romero como fator de desequilíbrio nas cobranças de pênaltis. Especialista em defender cobranças, o experiente arqueiro se saiu bem em dez das últimas 19 batidas de penalidades contra a meta do Boca.

Palmeiras e Boca Juniors medem forças nesta quinta-feira no Allianz Parque. Foto: Arte/ Estadão

O Palmeiras tem um ataque mais produtivo do que o do Boca na Libertadores. São 16 gols anotados ante 11 dos argentinos. Na defesa, o cenário é diferente, enquanto a equipe de Buenos Aires sofreu quatro gols, o time alviverde levou seis. Se a retaguarda vai bem, cabe a Abel encontrar alternativas para ver os atacantes voltarem a brilhar.

PALMEIRAS x BOCA JUNIORS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 05/10 (quinta-feira).

: 05/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS x BOCA JUNIORS AO VIVO

ESPN

Star+

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

ESCALAÇÃO DO BOCA JUNIORS

BOCA JUNIORS: Romero; Advíncula, Figal, Rojo e Fabra; Medina, Pol Fernández, Equi Fernández e Barco; Merentiel e Cavani. Técnico: Jorge Almirón.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E BOCA JUNIORS

