Palmeiras x Botafogo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras faz neste domingo, às 16h, o jogo que valeria a liderança do Brasileirão. Não vale porque o time alviverde vacilou na rodada passada e ela está garantida ao Botafogo. Ainda assim, tem muita importância o duelo da 12ª rodada que opõe líder e vice-líder no Allianz Parque, arena que virou alvo de briga judicial entre o clube e a WTorre, gestora do estádio.

Depois de ser derrotado pelo Bahia em Salvador, o Palmeiras confia na força que tem jogando em sua arena - embora ela esteja no centro de uma briga com a Wtorre - para ganhar do Botafogo e encurtar a distância para o rival carioca, que soma 27 pontos, cinco a mais que a equipe paulista, não mais invicta na competição.

A apostas dos cariocas para manter o embalo é Tiquinho Soares, artilheiro do Brasileirão e autor de 20 gols em 2023.

Palmeiras e Botafogo se enfrentam neste domingo Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: São Paulo.

ESTÁDIO: Allianz Parque.

DATA: 25 de junho de 2023.

HORÁRIO: 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Globo.

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido (Rafael), Adryelson (Sampaio), Victor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

ÚLTIMOS RESULTADOS