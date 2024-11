Palmeiras x Botafogo pelo Brasileirão: como comprar, preços e parcial de ingressos vendidos

Palmeiras e Botafogo fazem uma verdadeira final pelo Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, 26, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é válido pela 36ª rodada da competição de pontos corridos.

O time alviverde assumiu a ponta da tabela no último final de semana, ao bater o Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia. O Botafogo, por sua vez, ficou no empate em 1 a 1 com o Vitória, no Nilton Santos. Palmeiras e Botafogo somam 70 pontos cada, mas a equipe paulista leva vantagem nos critérios de desempate.

Palmeiras encara o Botafogo no Allianz Parque nesta terça-feira Foto: Fabio Menotti/Ag. Palmeiras

PUBLICIDADE O Palmeiras iniciou a venda de ingressos para o jogo desta terça no último sábado, 23, exclusivamente para os sócios-torcedores Avanti. Os torcedores podem adquirir os bilhetes pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para os sócios Avanti é dividida de acordo com a pontuação do “rating” de cada associado. Eles são classificados de zero a cinco estrelas. A comercialização para o público em geral teve início às 10 horas (de Brasília) desta segunda-feira, 25. A venda de entradas para associados e donos de cadeiras cativas começou no sábado, dia 23, às 12h, e ocorre até esta terça, às 12h, apenas pelo site www.ingressospalmeiras.com.br. O setor de cobrança, no 1º andar do prédio administrativo do clube, não irá comercializar mais ingressos físicos.

Um palco foi instalado no Allianz Parque em razão de um show pré-agendado. Desse modo, o Gol Norte funcionará com restrições de público, reduzindo a capacidade do estádio em cerca de 30%. Mas, para garantir o benefício do Avanti, o Gol Norte irá incorporar uma parte da Central Leste. O setor Superior Norte não funcionará na partida desta terça.

Publicidade

Os ingressos para a torcida do Botafogo estarão à venda a partir desta segunda-feira, 25, às 12h (de Brasília), por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br. O torcedor deve criar uma conta no portal e, em seguida, realizar o cadastro da biometria facial. O valor do bilhete é de R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia-entrada).

Até a noite do último sábado, o Palmeiras já tinha vendido 14,4 mil ingressos para a partida decisiva no Allianz Parque diante do Botafogo.

Preços dos ingressos:

Gol Norte – R$ 180

Gol Sul – R$ 260

Central Leste – R$ 360

Central Oeste – R$ 380

Superior Norte – (Fechado para esta partida)

Superior Sul – R$ 220

Superior Leste – R$ 240

Superior Oeste – R$ 240

* Há meia-entrada para todos os setores.