Palmeiras x Cerro Porteño na Libertadores: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Depois de vitória diante do Sporting Cristal, por 3 a 2, na estreia da Libertadores, o Palmeiras conseguiu vencer o Sport no Brasileirão – em duelo que ficou marcado por um pênalti polêmico sobre Raphael Veiga, na reta final do duelo. Abel Ferreira e o elenco palmeirense chegam para o duelo diante do Cerro com uma meta: ampliar a sequência de vitórias e dar conforto ao time antes de clássico com o Corinthians.

O duelo, que acontecerá na Arena Barueri, será o primeiro entre as equipes desde a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras tinha a chance de conquistar o tetracampeonato paulista, inédito na era profissional do Estado, mas foi impedido pelo maior rival. Agora, tentará dar o troco a nível nacional.