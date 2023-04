Palmeiras x Cerro Porteño: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira em busca de sua primeira vitória nesta edição da Copa Libertadores. O adversário é o paraguaio Cerro Porteño, no Estádio do Morumbi. A expectativa é de casa cheia para empurrar o tricampeão que está obrigado a reagir no torneio após a derrota para o Bolívar por 3 a 1 na estreia.

O Cerro Porteño, por sua vez, vive boa fase e conseguiu vitória no primeiro duelo da competição continental diante do Barcelona de Guayaquil em Assunção, por 2 a 1, pelo Grupo C.

PALMEIRAS x CERRO PORTEÑO

DATA : 20/04/2023 (quinta-feira).

: 20/04/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL : Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi. TORNEIO: Copa Libertadores - Fase de grupos (2ª rodada).

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam nesta quinta-feira no Morumbi. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN

Star+

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e Flaco López. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e Flaco López. : Abel Ferreira. CERRO PORTEÑO: Jean Fernandes; Alberto Espínola, Robert Piris, Eduardo Brock e Gabriel Báez; Federico Carrizo, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal e Claudio Aquino; Robert Morales e Diego Churín. Técnico: Facundo Sava.

ÚLTIMOS RESULTADOS

15/04/2023 - Palmeiras 2 x 1 Cuiabá - Brasileirão

16/04/2023 - Cerro Porteño 3 x 2 Sportivo Trinidense - Campeonato Paraguaio