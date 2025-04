Palmeiras x Corinthians no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Palmeiras e Corinthians entram em campo neste sábado, às 18h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro encontro das equipes desde a final do Paulistão, vencida pelo time alvinegro. Com o Allianz Parque indisponível por causa do show de Gilberto Gil, a partida será disputada na Arena Barueri. Acompanhe em tempo real aqui.

PUBLICIDADE O último clássico entre as equipes foi marcado por um jogo bastante truncado, com ambas as equipes devendo futebol. O empate sem gols garantiu o título ao Corinthians, que havia vencido por 1 a 0 no primeiro duelo no Allianz. De lá para cá, os times colocaram um ponto de interrogação sobre a capacidade de fazer bons desempenhos em regularidade. O Corinthians venceu apenas uma partida desde a finalíssima. O time comandado por Ramón Díaz deu show na Neo Química e atropelou os reservas do Vasco, por 3 a 0, na segunda rodada. Em compensação, ainda não venceu na Copa Sul-Americana, tendo perdido para o Huracán, em casa, e empatado fora com o América de Cali.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam pelo Brasileirão. Foto: Arte Estadão

Por sua vez, o Palmeiras vive situação inversa. Com o mérito de sempre ser extremamente competitiva, a equipe de Abel Ferreira acumula três vitórias consecutivas mesmo com um desempenho aquém do alto investimento na janela de transferências. A equipe precisou suar para derrotar o modesto Sporting Cristal, contou com um pênalti inexistente para derrotar o Sport e jogou de maneira burocrática no triunfo diante do Cerro Porteño.

A bronca dos torcedores ficou evidente no atrito com o volante Richard Ríos, que sinalizou para o presente na arquibancada do Allianz calarem a boca ao marcar o gol do triunfo diante do Cerro, na quarta-feira.

Para Abel, a culpa pelo baixo rendimento do time é o calendário apertado. “Não vejo nenhuma equipe com fluidez de jogo. Não temos tempo de recuperação. O Paulistão nos deixou muitas marcas em termos físicos. Hoje voltamos a trocar dois, três jogadores e perdemos o Veiga. Mas aos poucos o time começa a ganhar confiança. Há muita coisa para fazer, mas é difícil atuar em 18 partidas em dois meses”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Diferentemente do Palmeiras, o Corinthians vai levar uma equipe mais descansada a campo neste sábado. Ramón poupou boa parte dos titulares no duelo com o América, na Colômbia. Por outro lado, o treinador vem tendo dor de cabeça para montar a equipe titular. Além dos desfalques do goleiro Hugo Souza e do meia Rodrigo Garro, o comandante alvinegro precisou lidar com as baixas do atacante Memphis Depay, do zagueiro Gustavo Henrique e do lateral-esquerdo Angileri, figurinhas carimbadas dos 11 ideais.

“O Brasileirão é muito importante, mas uma copa internacional também é. Estamos no começo da competição e vamos colocar em campo os jogadores que estão em melhores condições”, disse Ramón.

A tendência é que somente Memphis Depay retorne pelo lado corintiano. Com relação ao Palmeiras, o time alviverde não terá Raphael Veiga, que sofreu uma luxação no ombro e deve perder as próximas partidas. Em compensação, Maurício está de volta e já foi até mesmo relacionado para o duelo com o Cerro. Quem tem chances de voltar neste sábado é o lateral-direito Marcos Rocha, recuperado de problema na coxa.

Apesar de o mando ser do Palmeiras, é o Corinthians quem tem boas lembranças da Arena Barueri. Os times se enfrentaram pela última vez no estádio em fevereiro do ano passado. Depois de sair perdendo por 2 a 0 e ver Gustavo Henrique atuar como goleiro após a expulsão de Cássio, o time do Parque São Jorge buscou o empate nos acréscimos com um golaço de falta marcado por Garro.

Em todas as competições foram disputados 339 jogos entre as duas equipes, com 122 vitórias do Palmeiras, 103 empates e 114 triunfos do Corinthians.

PALMEIRAS X CORINTHIANS: ONDE ASSISTIR A PARTIDA DO BRASILEIRÃO

DATA : 12/04/2025.

: 12/04/2025. HORÁRIO : 18h30 (de Brasília).

: 18h30 (de Brasília). LOCAL: Arena Barueri, em Barueri (SP).

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X CORINTHIANS AO VIVO

Premiere (pay-per-view) ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS PALMEIRAS - Weverton; Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson (Maurício); Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. ESCALAÇÃO DO CORINTHIANS

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho, Félix Torres (Cacá) e Matheus Bidu; José Martínez, Carrillo e Breno Bidon; Romero, Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.