Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Corinthians fazem neste sábado, às 18h30, o primeiro dérbi do Brasileirão. No Allianz Parque, os rivais se enfrentam em momentos diferentes. Campeão já duas vezes em 2023, o time alviverde quer ajustar a defesa para deslanchar no torneio nacional. A equipe alvinegra joga em busca de paz e ainda sem técnico depois da conturbada saída de Cuca.

O Palmeiras soma quatro pontos na competição, fruto da vitória na estreia sobre o Cuiabá e do empate no jogo seguinte com o Vasco no Maracanã. O Corinthians tem três, uma vez que ganhou do Cruzeiro na rodada inaugural e depois foi derrotado pelo Goiás em Goiânia.

PALMEIRAS X CORINTHIANS

DATA : 29/04/2023 (sábado).

: 29/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL : Allianz Parque.

: Allianz Parque. TORNEIO: Brasileirão - 3ª rodada.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam neste sábado pelo Brasileirão. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Artur); Dudu, Endrick e Rony. : Abel Ferreira. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil e Fábio Santos; Roni, Fausto Vera e Giuliano; Adson (Matheus Araújo), Yuri Alberto e Róger Guedes. Técnico (interino): Danilo.

ÚLTIMOS RESULTADOS