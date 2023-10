Palmeiras x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes na Libertadores feminina

Principal clássico do futebol paulista, Palmeiras e Corinthians nunca se enfrentaram em uma decisão de competição continental em suas histórias centenárias. Esse cenário de rivalidade se altera neste ano, na Libertadores Feminina. A final da competição acontece neste sábado, 21, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

O Palmeiras, atual campeão, venceu sem dificuldades as colombianas na semifinal. Um dos favoritos ao título – ao lado do rival paulista –, contou com os gols de Bia Zaneratto e Amanda Gutierres (duas vezes) para avançar à sua segunda decisão consecutiva da competição, que acontece na Colômbia neste ano. Antes de 2019, o Palmeiras não tinha uma equipe de futebol feminino. Hoje, tem um orçamento destinado à modalidade e investe tanto na formação de atletas quanto para reforçar o elenco.

Esta será a segunda decisão entre clubes brasileiros na história da Libertadores feminina, disputada desde 2009. Em 2019, Corinthians e Ferroviária fizeram o que era até então a única final entre times do mesmo país, com vitória corintiana por 2 a 0 e primeiro título continental para o clube na modalidade. As “Brabas”, como são apelidadas as jogadoras do Corinthians, nunca perderam uma decisão continental e jogam também pelo treinador Arthur Elias, que assume o comando da seleção brasileira após a partida. O time está invicto há 22 confrontos no ano.

Palmeiras x Corinthians: onde assistir ao vivo. Foto: Arte/Estadão

PALMEIRAS X CORINTHIANS: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 21/10 (quinta-feira);

: 21/10 (quinta-feira); HORÁRIO : 20h30 (horário de Brasília);

: 20h30 (horário de Brasília); LOCAL: Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, na Colômbia.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X CORINTHIANS

SporTV e BandSports (TV fechada);

Pluto TV (streaming);

GOAT, Meu Timão e Nosso Palestra (YouTube).

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS E CORINTHIANS

PALMEIRAS – Amanda; Poliana, Flávia e Katrine; Bruna, Laís Estevam, Andressinha e Camila; Bia Zaneratto e Amanda Gutierres; Adailma. Técnico : Ricardo Belli.

– Amanda; Poliana, Flávia e Katrine; Bruna, Laís Estevam, Andressinha e Camila; Bia Zaneratto e Amanda Gutierres; Adailma. : Ricardo Belli. CORINTHIANS – Letícia Izidoro; Katiuscia, Tarciane e Mariza; Jaqueline Ribeiro, Gabi Zanotti, Duda Sampaio e Yasmim; Jheniffer Cordinali, Millene Fernandes e Tamires. Técnico: Arthur Elias.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE PALMEIRAS E CORINTHIANS