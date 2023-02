Corinthians x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), em São Paulo, pela nona rodada do Paulistão. Os dois times chegam para a partida em situações diferentes. Abel Ferreira tem praticamente todo o elenco à disposição para o clássico, com exceção de Marcelo Lomba que se recupera de fratura na mão. Já Fernando Lázaro chega para a partida com dúvidas. Cássio, que sentiu mal estar no aquecimento contra a Portuguesa, Renato Augusto e Fausto Vera são dúvidas.

ONDE ASSISTIR CORINTHIANS x PALMEIRAS

Corinthians X Palmeiras terá transmissão da HBO Max e TNT Sports. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

Equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque nesta quinta-feira Foto: FOTO ALEX SILVA/ESTADAO

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

CORINTHIANS: Cássio, Rafael Ramos, Bruno Méndez, Gil (Balbuena) e Fábio Santos; Fausto Vera (Roni), Du Queiroz, Renato Augusto (Giuliano) e Adson; Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

ÚLTIMOS RESULTADOS

Os dois times chegam para o clássico no Campeonato Paulista em momentos diferentes. depois de conquistar a Supercopa do Brasil, o Palmeiras vem de quatro vitórias seguidas, contra Mirassol, Santos, Inter de Limeira e Água Santa. Já o Corinthians sofre com altos e baixos. Depois de vencer três jogos seguidos, com o clássico contra o São Paulo no Morumbi entre eles, o time de Fernando Lázaro acabou perdendo para o São Bernardo e empatou com a Portuguesa no último domingo, em Brasília, pelo estadual.