Palmeiras x Corinthians: Yuri Alberto, ‘Rei dos Clássicos’, derruba Abel e Weverton no Allianz

Yuri Alberto, eleito melhor jogador na partida contra o Palmeiras, é o principal responsável pela vantagem que o Corinthians conquistou para o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na próxima semana, no Allianz Parque. O atacante marcou o único gol da vitória por 1 a 0 e se consolidou como “Rei dos Clássicos” nesta temporada. Somado a isso, o desempenho do camisa 9 impôs a Abel Ferreira e Weverton a primeira derrota da dupla jogando em casa, em uma decisão estadual.

Nesta temporada, Yuri Alberto marcou sete gols, sendo cinco destes pelo Campeonato Paulista – todos clássicos estaduais. O camisa 9 foi às redes duas vezes contra o Palmeiras – incluindo o gol marcado neste domingo – e três contra o Santos. A partida contra o São Paulo, pela primeira fase do Paulistão, foi a única em que o atacante não marcou, dos clássicos que o Corinthians disputou em 2025.

Soma-se o desempenho de Yuri Alberto neste início de ano às atuações que teve na reta final da última temporada. No segundo turno do Brasileirão, marcou contra São Paulo (derrota por 3 a 1, em Brasília) e Palmeiras (vitória por 2 a 0, na Neo Química Arena).

Yuri Alberto marcou cinco gols em clássicos nesta temporada. Foto: Alex Silva/Estadão

"Nós fizemos uma partida digna de Corinthians. É assim que se joga fora de casa, quando a chance aparece tem que marcar", afirmou o atacante, ao final da partida. A equipe alvinegra foi eliminada na última quarta-feira pelo Barcelona de Guayaquil, na terceira fase da Libertadores. Com pouco tempo de descanso, teve apenas três finalizações diante do Palmeiras. O único chute que entrou, no entanto, foi o suficiente para derrubar o histórico de Abel Ferreira e Weverton no Paulistão. Desde 2021, o Palmeiras não perdia uma partida do Paulistão em seu estádio – a última havia sido contra o Mirassol, 2 a 1, no Estadual daquele ano – e nunca havia sido derrotado no Allianz Parque em finais do Campeonato Paulista.

Abel Ferreira chegou ao clube em 2020, pouco tempo depois do título paulista, justamente contra o Corinthians. O goleiro, por sua vez, defendeu duas cobranças de pênalti na decisão daquela temporada. Desde então, o Palmeiras chegou a todas as finais de Campeonato Paulista.

Destas, entre 2021 e 2024, o Palmeiras conquistou três títulos e teve o Allianz Parque como uma base sólida para essas conquistas. Isto porque, nos duelos fora de casa, foi derrotado em todas as ocasiões. Veja abaixo.

2021 – São Paulo 2 x 0 Palmeiras (volta)

2022 – São Paulo 3 x 1 Palmeiras (ida)

2023 – Água Santa 2 x 1 Palmeiras (ida)

2024 – Santos 1 x 0 Palmeiras (ida)

Nas três últimas edições, mesmo com o resultado adverso na ida, conseguiu reverter jogando no Allianz Parque. Cenário que não viverá em 2025, já que precisará vencer o Corinthians, na Neo Química Arena, tendo perdido pela primeira vez atuando em casa uma final de Estadual.

A derrota foi ainda pior para o goleiro Weverton, que já havia sido criticado por falhas nas três últimas partidas sem vitória contra o Corinthians. Neste domingo, voltou a sofrer com as críticas nas redes sociais, após o chute de fora da área que resultou no gol de Yuri Alberto.

Weverton tem sido criticado pelo desempenho nas últimas partidas contra o Corinthians. Foto: Alex Silva/Estadão

Capitão do Palmeiras, será responsável por erguer o troféu na Neo Química Arena, caso a equipe consiga reverter o placar da partida de ida. Para isso, além de quebrar o retrospecto recente em finais de Paulistão, precisará repetir o feito do próprio Corinthians, que em 2018 se sagrou campeão no Allianz Parque, mesmo após perder o duelo de ida por 1 a 0.

Corinthians e Palmeiras voltam a se enfrentar na próxima semana, quinta-feira, 27, pela partida de volta da final do Paulistão. O Corinthians busca o 31º título Estadual, enquanto o Palmeiras pode se sagrar tetracampeão, feito inédito na era profissional do futebol paulista. A única vez em que um clube conseguiu a façanha se deu com o extinto Paulistano, na década de 1910.