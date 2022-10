Palmeiras x Coritiba: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Continua após a publicidade

O Palmeiras quer se aproximar ainda mais do 11º título do Campeonato Brasileiro e, para isso, precisa vencer o Coritiba, nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do torneio nacional. A equipe alviverde tem confortável vantagem na dianteira e sabe que, diante de seus torcedores, a expectativa é de manutenção da longa invencibilidade.

O Coritiba, por sua vez, está próximo da zona de rebaixamento e reconhece que um novo tropeço poderá deixar a situação muito delicada na luta pela permanência. Mesmo longe de casa, o sonho é desbancar o líder, que só perdeu duas vezes, sendo ambas justamente na capital paulista.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo entre Palmeiras e Coritiba acontece nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, na capital paulista.

Palmeiras e Coritiba se enfrentam nesta quinta no Allianz Parque Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere, por meio do pay per view. O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Mayke (Tabata), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

CORITIBA: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Chancellor, Castán e Rafael Santos; Bruno Gomes, Jesús Trindade e Boschilia; Warley, Fabrício Daniel e Alef Manga. Técnico: Guto Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (Fifa-SC)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

AVAR: André da Silva Bitencourt (RS)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória fora de casa sobre o Botafogo, por 3 a 1. Já o Coritiba folgou na 29ª rodada, já que o adversário São Paulo disputava a final da Sul-Americana. A última partida da equipe paranaense foi na quarta-feira passada, com vitória simples sobre o Ceará no Couto Pereira.

