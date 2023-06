Palmeiras x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Coritiba se enfrentam neste domingo, às 18h30, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Os donos da casa estão invictos no torneio, mas somam três empates consecutivos e precisam vencer. Já os visitantes ainda não ganharam no campeonato e ocupam a lanterna.

Os confrontos recentes entre Palmeiras e Coritiba têm mostrado equilíbrio. Nos últimos quatro jogos, são duas vitórias para cada lado. Apesar dos números, os comandados de Abel Ferreira entram em campo com amplo favoritismo.

PALMEIRAS x CORITIBA

DATA : 04/06 (domingo).

: 04/06 (domingo). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Allianz Parque.

Palmeiras e Coritiba se enfrentam neste domingo no Allianz Parque. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Jhon Jhon); Artur, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Bruno Tabata (Jhon Jhon); Artur, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique, Bruno Viana e Jamerson; Liziero, Bruno Gomes, Boschilia (Marcelino Moreno) e Robson (Kaio César); Zé Roberto. Técnico: Antônio Carlos Zago.

ÚLTIMOS RESULTADOS