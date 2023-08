Em momentos bem distintos no Brasileirão, Palmeiras e Cruzeiro vão medir forças nesta segunda-feira. A equipe alviverde recebe o rival mineiro pela primeira vez desde 2019, ano em que o clube celeste caiu para a Série B, em jogo justamente com a equipe paulista. A bola rola às 19h (horário de Brasília) em duelo válido pela 19ª rodada do torneio nacional.

O Palmeiras atualmente ocupa a 5ª colocação com 31 pontos. Um triunfo em casa recoloca os comandados de Abel Ferreira na vice colocação ao fim do primeiro turno. O Cruzeiro, por sua vez, quer sair da 12ª posição com 18 pontos e começar a figurar na parte de cima da tabela.

Palmeiras x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : São Paulo, SP.

: São Paulo, SP. ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 14/08/2023.

: 14/08/2023. HORÁRIO: 19h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

- Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony. : Abel Ferreira. CRUZEIRO - Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Lucas Silva: Arthur Gomes, Bruno Rodrigues (Rafael Papagaio) e Wesley. Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS RESULTADOS: