Palmeiras x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Atual campeão brasileiro, o Palmeiras estreia no torneio nacional neste sábado, às 16h, diante do Cuiabá. A equipe de Abel Ferreira vem de duas vitórias consecutivas e embalada após o título do Paulistão. Os cuiabanos também estão em boa fase e foram campeões mato-grossenses na última semana.

O duelo também estabelece uma marca importante para o técnico português. Abel e sua comissão técnica completam 200 jogos no Palmeiras, mas terão problemas para escalar o time, que tem desfalques, como Veiga, Rony e Piquerez. Do outro lado, o time alviverde reencontrará Deyverson, centroavante do Cuiabá.

PALMEIRAS x CUIABÁ

DATA : 15/04/2023 (sábado).

: 15/04/2023 (sábado). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Allianz Parque.

: Allianz Parque. TORNEIO: Brasileirão - 1ª rodada.

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam neste sábado no Allianz. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR AO VIVO

Premiere.

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino Artur; Dudu, López e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino Artur; Dudu, López e Endrick. : Abel Ferreira. CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, João Maranini e Mateusinho; Denilson, Filipe Augusto e Ceppelini; Jonathan Cafu, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: Ivo Vieira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Palmeiras 4 x 2 Tombense - Copa do Brasil - 12/04

Cuiabá 1 x 0 União Rondonópolis - Campeonato Mato-grossense - 08/04