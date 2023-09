Com um pé e meio na semifinal da Libertadores depois de aplicar 4 a 0 no Deportivo Pereira, o Palmeiras revê o rival colombiano nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, para confirmar sua classificação e, consequentemente, alcançar um feito que, entre clubes brasileiros, apenas o Santos de Pelé conseguiu.

Caso confirme sua presença nas semifinais da Libertadores, o Palmeiras estará pelo quarto ano consecutivo entre os quatro melhores times da competição, repetindo o que fez o Santos em 1962, 1963, 1964 e 1965, sendo campeão nos dois primeiros anos dessa sequência.

O Palmeiras foi semifinalista em 2020, 2021 e 2022. Como o Santos, também conquistou o título nos dois primeiros anos dessa sequência. No ano passado, foi eliminado nessa fase para o Athletico-PR, que ficou com o vice depois de perder a final para o Flamengo.

PALMEIRAS x DEPORTIVO PEREIRA

DATA : 30/08/2023.

: 30/08/2023. HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : São Paulo (SP).

: São Paulo (SP). ESTÁDIO: Allianz Parque.

ONDE ASSISTIR

Globo.

ESPN.

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e López. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Luan, Gómez e Murilo; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e López. : Abel Ferreira. DEPORTIVO PEREIRA: Quintana; Moreno, Garcés, Quintero, Ramírez e Fory; Vásquez, Medina e Zuluaga; Arley Rodríguez e Ángelo Rodríguez. Técnico: Alejandro Restrepo.

