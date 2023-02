Palmeiras x Ferroviária: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Ferroviária jogam neste domingo, às 18h30 (horário de Brasília), em São Paulo, pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos diferentes. O time de Abel Ferreira busca, mais uma vez, ser a melhor campanha de toda a primeira fase. Já a equipe do interior luta contra o rebaixamento.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X FERROVIÁRIA

Palmeiras x Ferroviária terá transmissão da TNT Sports, na Tv por assinatura, e na HBO MAX, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 18h30 (horário de Brasília) em São Paulo.

Arte Estadão

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

Ferroviária: Saulo, Heitor, Léo Santos, Alisson Cassiano e Kelvyn; Pablo Gabriel, Xavier e Matheus Galdezani, Tito, Antônio e John Kennedy. Técnico: Elano.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras segue sendo o time a ser batido no Paulistão. Com 24 pontos conquistados até aqui, o time de Abel Ferreira lidera a competição e vem de vitória contra o Red Bull Bragantino, em casa, por 2 a 0. A Ferroviária faz um estadual para esquecer. Vista como uma das forças do interior, a equipe de Araraquara começou mal e busca uma recuperação com Elano. Na última rodada, o time venceu o Guarani por 1 a 0.