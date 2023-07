Palmeiras é intenso no início, marca com Dudu, mas sofre com altos e baixos e empata com o Flamengo

O Palmeiras, mais uma vez, pareceu “perder sua força” no Allianz Parque. Neste sábado, o time paulista recebeu o Flamengo, pela 14ª rodada do Brasileirão, e empatou por 1 a 1. Na partida, a equipe de Abel Ferreira começou com tudo e abriu o marcador com Dudu. Contudo, com o decorrer dos 90 minutos, os donos da casa foram perdendo o controle do duelo e sofreram o empate com gol de Arrascaeta, já na segunda etapa.

Com o resultado, o Palmeiras chegou à terceira partida seguida sem vitória na temporada e soma 24 pontos, na quarta colocação do Brasileirão. Já o Flamengo subiu para os 26 e assumiu, de maneira temporária, a segunda posição.

Apoiado pela torcida, que mais uma vez lotou as arquibancadas do Allianz Parque, com 40 mil pessoas, o Palmeiras começou pressionando. Tendo a posse de bola e ocupando o campo de ataque, a equipe paulista controlou as ações nos primeiros minutos e o goleiro Weverton foi praticamente um espectador.

Palmeiras x Flamengo - Brasileirão 2023 Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Conseguindo colocar sua forma de jogar, com troca rápida de passes e apostando nas jogadas de velocidade nas pontas, o Palmeiras envolveu o rival. Aos 23 minutos, Mayke cruzou da direita, Rony desviou e a bola parou na trave do Flamengo. No rebote, Dudu pegou de primeira e marcou. Foi um chute difícil do atacante.

Na parte final do primeiro tempo, o Flamengo cresceu e passou a incomodar. Conseguindo trocar passes e acelerar no ataque, a equipe de Sampaoli levou perigo e perdeu duas chances em finalizações de Éverton e Cebolinha. Como resposta, mais uma vez na base dos cruzamentos, Luan parou em grande defesa de Matheus Cunha.

Gás de pimenta paralisa partida

O jogo teve de ser parado em duas oportunidades após o primeiro gol. De acordo com a transmissão da partida, torcedores do Flamengo e o policiamento local entraram em conflito na parte de fora do estádio e gás de pimenta foi usado para acabar com o mal-entendido.

Quando o gás chegou ao gramado, jogadores das duas equipes e a arbitragem tiveram problemas para respirar e ficaram com os olhos ardendo. O jogo ficou alguns minutos paralisado, o árbitro Ramon Abate Abel chegou a conversar com o delegado da partida e só depois disso o jogo foi reiniciado.

Flamengo cresce, domina e Arrascaeta empata

Atrás na contagem, o Flamengo colocou Éverton Ribeiro na segunda etapa e mudou sua postura. Mais ofensivo e tendo mais a bola, os cariocas buscaram o ataque de todas as formas no primeiros minutos e incomodaram o time de Abel Ferreira. Marcando fechado em seu próprio campo, o Palmeiras tentou usar a velocidade de Dudu, Artur e Rony para os contra-ataques e assustou em duas chegadas, com Dudu finalizando para longe e Piquerez isolando de dentro da pequena área.

Com o jogo mais aberto, o Flamengo seguiu criando mais e conseguiu o empate. Aos 35, Éverton Ribeiro recebeu na entrada da área, carregou pela direita e cruzou na altura do pênalti para Arrascaeta tocar de cabeça e empatar. Após a igualdade, os dois times perderam a intensidade e o jogo foi de poucas chances. Nos acréscimos, o Palmeiras conseguiu marcar, com Murilo completando cruzamento de Luiz Guilherme, mas o lance foi anulado por impedimento, após revisão do VAR.

PALMEIRAS 1 X 1 FLAMENGO

