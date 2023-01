Palmeiras x Flamengo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem da Supercopa do Brasil

O primeiro título nacional da temporada será decidido neste sábado, às 16h30, em Brasília. Palmeiras, campeão do Brasileirão, e Flamengo, vencedor da Copa do Brasil, se enfrentam pela Supercopa do Brasil.

Sob o comando de Abel Ferreira, a equipe alviverde já faturou muitos troféus, mas o treinador ainda não tem uma Supercopa em suas prateleiras. Com perdas significativas no time titular, a expectativa é que o trio Dudu, Rony e Endrick renda pela primeira vez no ano.

Leia também Weverton destaca rivalidade entre Palmeiras e Flamengo e diz que Supercopa vai ‘parar o Brasil’

No Flamengo, o novo comandante Vítor Pereira, usará a partida como primeiro grande teste preparatório para o Mundial de Clubes, que o clube rubro-negro começa a disputar no dia 7 de fevereiro.

Supercopa do Brasil será decidida em Brasília novamente. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

TUDO SOBRE PALMEIRAS x FLAMENGO

DATA: 28/01/2023 (Sábado)

HORÁRIO: 16h30.

LOCAL: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

ONDE ASSISTIR: Globo e SporTV.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

FLAMENGO: Santos; Matheuzinho, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabriel e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

QUEM APITA?

ÁRBITRO: Wilson Pereira Sampaio (Fifa-GO)

ASSISTENTE 1: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

ASSISTENTE 2: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

QUARTO ÁRBITRO: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

QUINTA ÁRBITRA: Leila Naiara Moreira (Fifa-DF)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

AVAR: Helton Nunes (SC)

AVAR 2: Rafael Traci (SC)

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS