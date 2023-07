Palmeiras x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em crise e sem vencer no Brasileirão há três rodadas, o Palmeiras recebe o Flamengo, um de seus principais rivais na atualidade, neste sábado, às 21h, no Allianz Parque. O duelo pode ser considerado um “jogo de seis pontos”, visto que os dois estão separados na tabela pode dois pontos. O jogo é valido pela 14ª rodada do torneio nacional.

O Palmeiras perdeu de Bahia e Botafogo e empatou com o Athletico-PR. Os tropeços distanciaram a equipe paulista do líder Botafogo e tiraram o time da vice-liderança. Foi, inclusive, ultrapassado pelo Botafogo. Hoje, é o quarto colocado, com 23 pontos, dois a menos que o clube carioca, o terceiro, atrás do Grêmio.

Palmeiras e Flamengo se enfrentam no Allianz Parque Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : São Paulo (SP)

: São Paulo (SP) ESTÁDIO : Allianz Parque.

: Allianz Parque. DATA : 8 de julho de 2023.

: 8 de julho de 2023. HORÁRIO: 21h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere (pay-per-view).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Endrick. Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Gabriel Menino, Richard Ríos e Raphael Veiga; Dudu, Artur e Endrick. : Abel Ferreira. FLAMENGO: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.

QUEM APITA?

Árbitro:: Ramon Abatti Abel (FIFA)

ÚLTIMOS RESULTADOS