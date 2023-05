Únicos invictos no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fortaleza começam nesta quarta-feira batalha por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira, pela equipe alviverde, e Juan Pablo Vojvoda, do lado tricolor, ostentam os trabalhos mais longevos da elite do futebol brasileiro e confiam na força do conjunto dos times para conseguir um bom resultado no Allianz Parque no jogo de ida.

Abel assumiu o comando técnico do Palmeiras em novembro de 2020 e conquistou oito troféus, incluindo uma Copa do Brasil poucos meses após estrear na equipe. Já o argentino Vojvoda, que chegou em maio de 2021, levou quatro títulos no Fortaleza, sendo o mais importante a Copa do Nordeste de 2022. Ambos já recusaram investidas de outras equipes e têm confiança de que um projeto a longo prazo resultará em mais vitórias.

Após duas goleadas seguidas, o Palmeiras frustrou sua torcida com o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino em casa. A falta de criatividade e eficácia da equipe alviverde acenderam um sinal de alerta, especialmente em partidas com importantes desfalques. Contra o Fortaleza, Abel conta com os retornos de Zé Rafael e Piquerez, mas Artur, que já atuou no torneio pelo Red Bull Bragantino, está fora, assim como os titulares Marcos Rocha e Murilo, lesionados.

O técnico Abel Ferreira conversa com o elenco durante treinamento, na Academia de Futebol. Foto: Cesar Greco/ SE Palmeiras

“A gente conhece bem o time do Fortaleza, é muito bem treinada, com um bom tempo com o mesmo grupo e treinador. Será um jogo difícil, espero que a gente esteja em um dia inspirado. Nos preparamos muito para essa partida. Cada jogo na Copa do Brasil é uma decisão e vamos encarar dessa forma”, analisou o meia Zé Rafael.

A grande dúvida está no comando do ataque. Endrick e Flaco López são os principais cotados, mas Abel pode optar por manter Rony como centroavante e escalar outro atleta na ponta, como Breno Lopes ou Bruno Tabata.

Apesar de sustentar invencibilidade de 49 dias, o Fortaleza não vence há três partidas. Empatou com Corinthians (fora), São Paulo (casa) e Grêmio (fora). Nos últimos dois confrontos, o ataque passou em branco e transmite preocupação. A defesa, que tem sido elogiada, terá mudanças obrigatórias. O zagueiro Ceballos está suspenso e deve dar lugar a Brítez.

“É interessante o confronto entre duas equipes que estão invictas na Série A, embora seja um recorte não tão grande, mas já são seis jogos. O Palmeiras com um aproveitamento melhor, mas nós consideramos o nosso aproveitando bom, e é curioso que os dois se enfrentem agora”, afirmou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

PALMEIRAS x FORTALEZA