Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras e Fortaleza medem forças nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida de volta está agendada para o dia 31 de maio, na Arena Castelão.

Classificados para as competições continentais desta temporada, Palmeiras e Fortaleza não disputaram as fases iniciais da Copa do Brasil e ingressaram no torneio apenas na terceira fase. Enquanto o time alviverde despachou o mineiro Tombense, a equipe tricolor eliminou com tranquilidade o Águia de Marabá, do Pará.

PALMEIRAS x FORTALEZA

DATA : 17/05/2023 (quarta-feira)

: 17/05/2023 (quarta-feira) HORÁRIO : 19h.

: 19h. LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Palmeiras mede forças com o Fortaleza no Allianz Parque Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS : Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Flaco López ou Breno Lopes). Técnico : Abel Ferreira.

: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Flaco López ou Breno Lopes). : Abel Ferreira. FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio Alexandre, Sasha e Hércules; Calebe (Thiago Galhardo), Romarinho (Moisés) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS