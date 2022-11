Palmeiras x Fortaleza: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

Publicidade

O Palmeiras tem mais uma chance de confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, às 21h30, enfrenta o Fortaleza no Allianz Parque, pela 35ª rodada do torneio nacional. Se conquistar a vitória, os comandados de Abel Ferreira poderão comemorar. A festa, porém, pode começar antes, em caso de tropeço do Inter, que pega o América-MG, em Belo Horizonte, às 16h.

O Palmeiras lidera o Brasileirão com 74 pontos, dez a mais que o segundo colocado Internacional. O Fortaleza, por sua vez, mira a vitória para seguir na luta por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

HORÁRIO E LOCAL

O jogo entre Palmeiras e Fortaleza acontece nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da Globo (tv aberta), SporTV (tv fechada) e Premiere. O Estadão segue todos os movimentos em tempo real.

Palmeiras mede forças com o Fortaleza no Allianz Parque

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez e Juninho Capixaba; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Moisés, Thiago Galhardo e Robson. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

QUEM APITA

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Bruno Boschilia (Fifa-PR)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

AVAR: Cleriston Clay Barreto Rios (SE)

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Palmeiras vem de vitória de virada sobre o Athletico-PR, na Arena da Baixada, por 3 a 1. O Fortaleza ganhou do Coritiba pelo mesmo placar na Arena Castelão.

