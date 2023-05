Palmeiras x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes

Invicto no Brasileirão e embalado depois de enfiar 5 a 0 no Goiás, o Palmeiras recebe o Grêmio nesta quarta-feira, às 21h30. O time alviverde não perde da equipe gaúcha há seis partidas e joga em seu estádio, o Allianz Parque, para se manter entre os líderes do torneio nacional. O jogo é válido pela quinta rodada.

Atual campeão nacional, o Palmeiras soma dez pontos, fruto de três vitórias e um empate, e é o vice-líder da competição. Está atrás apenas do Botafogo, o único que venceu todas as suas quatro partidas. O Grêmio é o sétimo, com sete pontos, e não terá seu artilheiro Luis Suárez, preservado pelo técnico Renato Gaúcho.

PALMEIRAS X GRÊMIO

DATA: 10/05/2023.

10/05/2023. HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Allianz Parque.

Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Allianz Parque nesta quarta Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES

PALMEIRAS - Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Artur (Endrick) e Rony. Técnico : Abel Ferreira.

- Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu, Artur (Endrick) e Rony. : Abel Ferreira. GRÊMIO: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti (Carballo) e Lucas Silva; Bitello, Cristaldo e Vina; Galdino. Técnico: Renato Gaúcho.

QUEM APITA?

Bráulio da Silva Machado (Fifa/SC).

ÚLTIMOS RESULTADOS