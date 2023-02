Palmeiras x Inter de Limeira: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Líder do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem um algoz histórico pela frente nesta quinta-feira, no Allianz Parque. A equipe alviverde mede forças com a Inter de Limeira, equipe para a qual perdeu o título do Estadual de 1986. A Inter se tornou o primeiro clube do interior a faturar o troféu.

No momento, o Palmeiras vive momento iluminado com vitórias consistentes após a conquista da Supercopa do Brasil. A Inter, por sua vez, faz boa campanha no Paulistão e sonha com uma vaga nas quartas de final.

PALMEIRAS x INTER DE LIMEIRA

DATA: 09/02/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 19h30.

LOCAL: Allianz Parque, em São Paulo.

TORNEIO: Campeonato Paulista (7ª rodada - Fase de Grupos).

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta no Allianz Parque. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

YouTube

Premiere

Paulistão Play

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

INTER DE LIMEIRA: Léo Vieira; Léo Duarte, Douglas, João Paulo e Zé Mário; Claudinei, Uillian Correia e Matheus Oliveira; Everton Brito, Iago Teles e Chrigor. Técnico: Pintado.

QUEM APITA?

Árbitra: Edina Alves Batista.

Assistente 1: Neuza Inês Back.

Assistente 2: Henrique Perinelli Oliveira.

Quarto árbitro: Rodrigo Paes Domingues.

VAR: Vinícius Furlan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

04/02/2023 - Palmeiras 3 x 1 Santos - Morumbi - Paulistão

05/02/2023 - Portuguesa 0 x 1 Inter de Limeira - Canindé - Paulistão

