Palmeiras x Inter: onde assistir, horário e escalação das equipes

Depois de uma sequência de cinco vitórias seguidas, incluindo uma virada épica por 4 a 3 sobre o Botafogo, o Palmeiras sofreu um ducha de água fria na última rodada, ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Flamengo no Maracanã. Apesar disso, está com os mesmos 59 pontos do líder e busca a reabilitação diante do Internacional, neste sábado, às 21h, na Arena Barueri, pela 34ª rodada. Caso vença, o time paulista pode dormir líder do Brasileirão, o que parecia pouco provável algumas rodadas atrás.

O técnico Abel Ferreira não terá seu ‘xerife’ Gustavo Gómez. O zagueiro foi expulso no início do segundo tempo contra o Flamengo e que cumpre suspensão automática. A tendência é que o treinador improvise Marcos Rocha como zagueiro direito, assim como fez na partida contra o Athletico-PR, onde o paraguaio também estava suspenso. Outra alternativa é o jovem Naves, que entrou no duelo contra o Flamengo, mantendo a formação de três zagueiros.

O técnico Eduardo Coudet deve ter apenas uma mudança. Substituído contra o Fluminense, o lateral-esquerdo Dalbert deixou o campo discutindo com torcedores. Este atrito com a torcida pode custar caro e Nico Hernández deve voltar à lateral esquerda. O desfalque fica por conta de Bruno Henrique, que levou o terceiro amarelo. Apesar de reserva, o volante entra regularmente, principalmente no lugar de Aránguiz, que sentiu um desconforto muscular, mas que não preocupa.

Palmeiras e Inter medem forças neste sábado em Barueri. Foto: Arte/ Estadão

PALMEIRAS X INTER: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

DATA : 11/11 (sábado).

: 11/11 (sábado). HORÁRIO : 21h.

: 21h. LOCAL: Arena Barueri.

ONDE ASSISTIR PALMEIRAS X INTER AO VIVO

SporTV

Premiere

ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha (Naves), Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira.

ESCALAÇÃO DO INTER

INTERNACIONAL - Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny, Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

