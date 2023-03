Palmeiras x Ituano: onde assistir, horário e escalação das equipes

Palmeiras recebe o Ituano em busca de uma vaga na final do Paulistão e de defender o título conquistado em 2022. Se vencer, será a quarta final consecutiva da equipe da capital. Já o Ituano vem embalado por terem eliminado o Corinthians nas quartas de final e vencido o Ceará no meio da semana pela Copa do Brasil.

Dentre os desfalques, Abel Ferreira não conta com Atuesta, que sofreu lesão no joelho direito no início do mês. Gilmar Dal Pozzo não poderá relacionar volante André Luiz, por conta de escândalo enquanto defendia o Sampaio Corrêa, do Maranhão.

Palmeiras x Ituano Arte/Estadão Foto: Arte/Estadão

HORÁRIO E LOCAL DE PALMEIRAS X ITUANO

Data: 19/03/2023 (domingo).

Horário: 16h.

Local: Allianz Parque, São Paulo.

Torneio: Campeonato Paulita - semifinal.

ONDE ASSISTIR

Record TV (TV aberta)

TNT (TV Fechada)

Premiere (TV Fechada)

YouTube (Streaming)

Paulistão Play (Streaming)

HBO Max (Streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Bruno Tabata (Endrick), Rony e Dudu. Técnico: Abel Ferreira.

Ituano: Jeferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri; Lucas Siqueira, Marcelo Freitas (Rafael Pereira) e Eduardo Person; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ARBITRAGEM

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Assistente 2: Mauro André de Freitas

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral

ÚLTIMOS RESULTADOS